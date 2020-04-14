صندوق النقد يخفف أعباء خدمة الدين ويمنح مساعدات لـ25 دولة أكثر فقراً لمساعدتها في مواجهة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 01:43 صباحا
شعار صندوق النقد الدولي. (أرشيفية: فرانس برس)

وافق صندوق النقد الدولي، على تخفيف أعباء خدمة الدين عن 25 من الدول الأكثر فقراً في العالم، من بينها اليمن وأفغانستان، لمساعدتها على مواجهة التداعيات الناجمة عن وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما قرر الصندوق منح مساعدات مالية طارئة لهذه الدول.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا، في بيان الإثنين، إنّ القرار الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق يسري فوراً، ويوفّر منحاً لأفقر أعضائنا وأكثرهم ضعفاً لتغطية التزاماتهم المتعلّقة بالديون في الصندوق لمرحلة أولية، تمتد على الأشهر الستّة المقبلة، وسيساعدهم على تخصيص المزيد من مواردهم المالية الشحيحة نحو الجهود الطبية الطارئة الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة، وفق وكالة فرانس برس.

والدول الـ25 التي ستستفيد من هذا الإجراء هي «أفغانستان وبنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية وغامبيا وغينيا وغينيا-بيساو وهايتي وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي والموزمبيق والنيبال والنيجر ورواندا وساو تومي وبرينسيبي وسيراليون وجزر سليمان وطاجيكستان وتوغو واليمن».

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