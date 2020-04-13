20 مليار دولار حزمة إنقاذ من بنك التنمية الآسيوي لمواجهة «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 04:13 مساء

أعلن بنك التنمية الآسيوي، الإثنين، أنه سيرصد حزمة إنقاذ ىبقيمة 20 مليار دولار لمساعدة الدول النامية المنضوية فيه على مواجهة تداعيات وباء «كوفيد-19».

ويمثّل المبلغ ثلاثة أضعاف الحزمة التي أُعلنت قبل شهر فقط، التي قرر البنك زيادتها مع تفشي الوباء. وسيؤدي إغلاق الأعمال التجارية وصدور أوامر للسكان بالتزام منازلهم لمنع انتشار الفيروس إلى ركود كبير، بحسب «فرانس برس».

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وتجاوز عدد الإصابات المعلنة حول العالم بـ«كورونا المستجد» 1.8 مليون، بينما أودى الفيروس بـ115 ألف شخص. وقال رئيس المصرف ماساتسوغو أساكاوا، في بيان عبر الفيديو، إن «حجم ونطاق الأزمة يحتمان على بنك التنمية الآسيوي زيادة دعمه».

وسيتم تقديم ما يقارب من 13 مليار دولار كقروض لمساعدة الدول النامية المنضوية في المصرف، التي تأثرت بالفيروس على سد النقص في موازناتها، بينما خصص نحو ملياري دولار للقطاع الخاص. وبين الدول المنضوية في البنك قوى اقتصادية مثل الصين والهند، وأخرى تعد اقتصاداتها أضعف بكثير على غرار أفغانستان وبورما.

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وحذر بنك التنمية الآسيوي في وقت سابق هذا الشهر من أن الوباء قد يكلف الاقتصاد العالمي 4.1 تريليون دولار في وقت يجتاح الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما من القوى الاقتصادية الكبرى. وتذبذبت الأسواق في ظل مخاوف المستثمرين من التداعيات الطويلة الأمد للأزمة رغم تدخل الحكومات والمصارف المركزية للتخفيف من حدة الوضع عبر تخصيص تريليونات الدولارات لدعم الاقتصادات.

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