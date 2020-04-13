ارتفاع أسعار النفط في آسيا بعد اتفاق خفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 08:57 صباحا
تقاطع طرق في منطقة شيبويا في طوكيو، 5 أبريل 2020، (ا ف ب)

ارتفعت أسعار النفط صباح الإثنين، في الأسواق الآسيوية عقب اتفاق أوبك وشركائها على خفض تاريخي للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتفع صباحا سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.03% إلى 24.36 دولار، وبرنت بحر الشمال بنسبة 4.6%، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وحافظت الأسعار على ارتفاعها بعد الظهر في الأسواق الآسيوية، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 23.94 دولار (أي بارتفاع 5%)، أما سعر خام برنت فواصل ارتفاعه بنسبة 4.2% في تعاملات بعد الظهر، بانخفاض طفيف عن التعاملات الصباحية، وبلغ سعر البرميل 32.83 دولار.

واتفقت أوبك وشركاؤها (مجموعة أوبك بلاس) مساء الأحد خلال اجتماع عبر الفيديو دام ساعةً على أكبر خفض للإنتاج في التاريخ، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي الوباء، رغم التوتر بين موسكو والرياض.

خفض بدءا من مايو
وكتب وزير الطاقة السعودي عبر العزيز بن سلمان في تغريدة أن الاجتماع انتهى بإجماع المنتجين في أوبك+ على خفض الإنتاج ابتداءً من مايو القادم.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية على الأهمية الكبرى للاتفاق، ورحبت كندا كذلك به، معتبرةً أن الخفض المرتقب للإنتاج خبر جيد.

لكن بعض المحللين يشككون بنتائج الخفض، على غرار محلل شركة أكسيكورب ستيفن إينيس، الذي أشار إلى الشكوك التي لا تزال تهيمن بشأن الاتفاق، خصوصاً مع انهيار الطلب بسبب الفيروس.

وقال إينيس إن المخاوف قائمة بشأن ما إذا كان هذا الاتفاق جاء متأخرا جدا، وألا يكون كافيا لوقف انخفاض الأسعار في الأسابيع المقبلة، مع تناقص سعة التخزين.

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