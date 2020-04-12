الكرملين: بوتين وترامب والملك السعودي يدعمون اتفاق «أوبك» بشأن خفض الإنتاج

الرئيس فلاديمير بوتين والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. (أرشيفية)

أكدت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، عبروا في اتصال هاتفي عن دعممهم اتفاق خفض إنتاج النفط الذي توصلت إليه «أوبك».

وقالت الرئاسة الروسية في بيان «أيد القادة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار منظمة أوبك بشأن الحد الطوعي على مراحل لإنتاج النفط من أجل استقرار الأسواق العالمية وضمان استدامة الاقتصاد العالمي ككل. سيدخل هذا الترتيب حيز التنفيذ»، بحسب «سبوتنيك».

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وأضاف البيان أن القادة اتفقوا على مواصلة الاتصالات بين قادة الاتحاد الروسي والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وأشار بيان الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب تبادلا في اتصال مفصل، وجهات النظر حول الوضع في أسواق النفط وقضايا موضوعية لضمان الأمن الاستراتيجي.

يذكر أن البيان الختامي لدول «أوبك» حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 أبريل، أفاد بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد على 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في مايو، ويونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ«أوبك».

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وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول «أوبك» ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.