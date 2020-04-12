في ظل الأزمة .. اجتماع آخر عبر الفيديو للدول المنتجة للنفط الأحد

مقر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا بالنمسا. (أرشيفية، الإنترنت)

تجتمع الدول المنتجة للنفط مرة جديدة عبر الفيديو الأحد الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش، كما أكد مصدر مقرب من أوبك لوكالة «فرانس برس»، في ظل الأزمة المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها باستثناء المكسيك الخميس على خفض الإنتاج العالمي في مايو يونيو بما يصل إلى 10 ملايين برميل في اليوم، وفق ما أعلنت أوبك. ووافقت الولايات المتحدة على مساعدة المكسيك في تحقيق حصتها من الخفض من أجل إتاحة التوصل لاتفاق ووقف تراجع الأسعار.

ماذا قال بيان وزراء الطاقة بمجموعة العشرين عن أسعار النفط؟

ويتضمن البيان الختامي الذي نشر في ختام اجتماع افتراضي نظمته السعودية، تعهدات بالتعاون في المستقبل في إطار مكافحة وباء «كوفيد-19»، بدون أن يشير إلى أي خفض.

وقال الوزراء في البيان المشترك: «نلتزم بضمان أن يَستمرّ قطاع الطاقة في تقديم مساهمةٍ كاملة وفعّالة للتغلّب على كوفيد-19 وتعزيز الانتعاش العالمي اللاحق».

اتفاق بين مكسيكو وواشنطن

وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الجمعة الماضية أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الأميركي دونالد ترامب على خفض إنتاج المكسيك. وأوضح أن المكسيك ستخفض مئة ألف برميل يوميا من إنتاجها والولايات المتحدة ستقوم بتخفيض 250 ألف برميل يوميا تضاف إلى تعهداتها السابقة، للتعويض عن حصة المكسيك.

وأكد الرئيس الأميركي بعد ذلك أن الولايات المتحدة وافقت على مساعدة المكسيك على تنفيذ حصتها من الخفض. وقال ترامب: «نوافق على خفض الإنتاج وهم يوافقون على أن يفعلوا شيئا ما للتعويض عن ذلك في المستقبل».

جهود دبلوماسية لوضع حد لحرب الأسعار

وبذلت جهود دبلوماسية حثيثة للتوصل إلى اتفاق. فقد بحث ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة «الجهود الأخيرة لمكافحة وباء كورونا المستجد وحماية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية». وخلال اجتماع مجموعة العشرين، دعا وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، نظراءه إلى العمل بروح من «الشراكة» و«التضامن»، كما ذكرت قناة تلفزيونية.

ودعا وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان من جهته «جميع أعضاء مجموعة العشرين، بما في ذلك المكسيك، وكذلك الدول المدعوة، إلى اتخاذ تدابير مناسبة واستثنائية لإضفاء الاستقرار على أوضاع السوق».

وعبر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، عن أمله في أن يؤدي الاجتماع إلى «استقرار ضروري جدا في الأسواق النفطية». وقال إن «التقلبات الكبيرة التي تلاحظ في الأسواق تضر بالاقتصاد العالمي في وقت لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بذلك».

ولتنظيم هذا الاجتماع، استأنفت الرياض وموسكو الحوار ووضعتا حدا لحرب الأسعار وحصص السوق، التي بدأتاها بعد المؤتمر الأخير الذي عقد في السادس من مارس في فيينا.