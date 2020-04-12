بريطانيا ستمنح الدول النامية 200 مليون جنيه استرليني لمواجهة كورونا

أعلنت بريطانيا الأحد أنها ستمنح الدول النامية مئتي مليون جنيه إسترليني إضافي (227,6 مليون يورو) لمكافحة وباء «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد، من أجل «تفادي موجة قاتلة ثانية» من الوباء في المملكة المتحدة، وذكرت وزارة التنمية الدولية في بيان أن هذه المساعدة ستخصص لمختلف المنظمات البريطانية أو الدولية، منها 130 مليون جنيه استرليني (148 مليون يورو) للأمم المتحدة، تتضمن 65 مليون إلى منظمة الصحة العالمية، و50 مليونا ستخصص للصليب الأحمر الدولي.

ولفتت وزيرة التنمية الدولية آن ماري تريفيليان إلى أن «فيروس كورونا المستجد لا يعرف حدوداً لا يمكننا حماية البريطانيين بشكل فعال إلا إذا ساعدنا البلدان النامية على تعزيز أنظمتها الصحية»، مضيفة أن«هذه المساعدة الجديدة ستسهم في منع الفيروس من إصابة ملايين الأشخاص في أشد البلدان فقراً»، معربة عن املها في «الحد من الوباء في وقت أقرب ومنعع ومنع وصول المزيد من موجات العدوى إلى المملكة المتحدة».

وبريطانيا التي تأخرت عن جيرانها في سياسة العزل، أحد أشد البلدان تضررا في أوروبا، واعلنت السلطات في آخر حصيلة الجمعة عن وفاة 8958 مريضا في المستشفى، من بينهم 980 فاة خلال 24 ساعة، وترتفع بذلك مساهمة بريطانيا في المكافحة العالمية لوباء «كوفيد-19» إلى 744 مليون جنيه إسترليني (847 مليون يورو)، وقد ساهمت من قبل من بين أمور أخرى، بـ 250مليون جنيه إسترليني (285 مليون يورو) لهيئة «التحالف من أجل الابتكار في الجهوزية» (سيبي) التي تعنى بتطوير لقاح ضد «كوفيد-19».

ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بهذه «المساهمة السخية» الجديدة، مضيفا أن هذا الموقف «القوي يظهر أن التهديد العالمي يتطلب استجابة عالمية»، مضيفًا: «إننا جميعا على متن قارب واحد ما يعني أن حماية الصحة العالمية سيساعد على حماية صحة البريطانيين».

بالمقابل هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالانحياز للصين، خلال المراحل الأولى من الوباء. لكنه عاد وأكد الجمعة انه سيصدر إعلانا الأسبوع المقبل يتعلق بالتمويل الأميركي للمنظمة، من بين أهم التمويلات التي تتلقاها المنظمة.