الاقتصاد الجزائري بلا بدائل لمواجهة انهيار أسعار النفط

تعد الجزائر من بين الدول التي تقلق من انخفاض أسعار النفط، إذ أصبحت ضحية لحرب الأسعار بين السعودية وروسيا، بسبب اعتماد اقتصادها بشكل شبه كلي على مداخيل النفط.

فقد اعتمدت الجزائر في إنجاز موازنتها على سعر 60 دولارًا للبرميل، ومن ثم توقع قانون المالية لسنة 2020 نموًّا بنحو 1.8%. ولكن مع 30 دولارًا للبرميل وأسعار متقلبة، صار التوازن المالي للجزائر في خطر، إذ تمثل مداخيل صادرات المحروقات أكثر من 90% من الإيرادات الخارجية للجزائر.

ومع أن منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاءها سعوا خلال اجتماع استثنائي عقد الخميس الماضي عبر الفيديو، لإيجاد حل لاستقرار سوق النفط، وذلك بخفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميًّا، وهي كمية تمثل 10% من الإنتاج العالمي، إلا أن الاجتماع انتهى بلا اتفاق محدد لخفض الإنتاج.

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وفي فبراير الماضي كشف بنك الجزائر «المركزي» عن انخفاض احتياطيات النقد من العملات الأجنبية، محذرًا من نفاد هذا الاحتياطي في السنوات المقبلة، فقد تراجع إلى 62 مليار دولار في نهاية 2019 مقابل نحو 80 مليار دولار في نهاية 2018، و97 مليارًا في نهاية 2017.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن خبراء تأكيدهم خطورة الأزمة التي تهدد الجزائر، إذ حذر عبدالرحمن مبتول من أنه «مع سعر برميل من النفط عند حدود 25 دولارًا وسعر متدنٍّ للغاز الطبيعي عند 1.2 أو 2 دولار، تصير 80% من الحقول الجزائرية غير مربحة».

وبالنسبة إلى الخبير أحمد دحماني، فإن العواقب بالنسبة للجزائر كارثية: استنفاد سريع لاحتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة أصلًا، وتفاقم عجز الميزانية وميزان المدفوعات، وانخفاض كبير في قيمة الدينار وارتفاع التضخم، والركود الاقتصادي، والنتيجة الطبيعية: بطالة جماعية.

تخفيض الميزانية

ولمواجهة هذا الوضع المثير للقلق، أعلنت حكومة عبدالعزيز جراد تخفيضا بنسبة 30% في الميزانية الإدارية، لكن دون التعرض لرواتب الموظفين، بالإضافة إلى تخفيض في فاتورة الواردات من 38 إلى 28 مليار يورو.

كما قررت الجزائر عدم اللجوء إلى شركات الخبرة الأجنبية بهدف توفير 6.5 مليار يورو سنويًّا، بينما قررت شركة النفط والغاز «سوناطراك»، بناءً على طلب الحكومة، تخفيض ميزانيتها للعام 2020 بنسبة 50%، ما يعادل 6.5 مليار يورو. وقال المستشار في شؤون الطاقة، عبدالمجيد عطار إن تعليق اللجوء إلى شركة استشارات أجنبية «يتعلق بشكل أساسي فقط بدراسات الجدوى للمشاريع، التي لم تبدأ بعد، أو المشاريع غير الأساسية التي يمكن تأجيلها دون أي تكلفة إضافية».

واعتبر عطار، الذي سبق أن ترأس مجلس إدارة «سوناطراك» «أن تخفيض تكاليف الاستغلال والاستثمار في سوناطراك بمقدار سبعة مليارات دولار لا يجب أن يقلل من حيث المبدأ إنتاج المحروقات». ولكن مبتول، الخبير الدولي، يشكك في قدرة الجزائر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب «البيروقراطية والنظام المالي المتأخر والفساد»، كما لا يعتقد أن بالإمكان استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج البلاد.

وذكر دحماني أنه مقتنع باستمرار الاتجاه التنازلي لأسعار المحروقات، بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وأن «هذا الحدث يشل جميع الأنشطة الإنتاجية على نطاق الكوكب». وأشار إلى أن هذه الجائحة تضاف إلى الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر منذ 22 فبراير 2019. وقال: «من الوهم، في السياق الحالي وفي غياب الثقة الشعبية تجاه الرئيس والحكومة، أن تنجح في القضاء على الأزمة التي بدأت فعلا آثارها الاجتماعية والاقتصادية تظهر».