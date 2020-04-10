ترامب: إعادة فتح الاقتصاد الأميركي سيكون «أصعب قرار» في حياتي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الإحاطة الإعلامية اليومية في البيت الأبيض، 18 مارس 2020. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنّ قراره بشأن موعد فتح الاقتصاد الأميركي بعد إغلاق البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، سيكون أصعب قرار يتوجّب عليه اتّخاذه.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، «يتعيّن عليّ أن أتّخذ قرارا، وأنا آمل فقط من الله أن يكون القرار الصائب، لكنّي أقول دون أيّ شك إنّه سيكون أصعب قرار توجّب عليّ اتّخاذه».

وترامب الذي يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية في نوفمبر المقبل، يحرص على إعادة فتح الاقتصاد الأميركي بعد أسابيع من تطبيق إجراءات حازمة، أغلقت الأعمال وجمّدت النقل في جميع أنحاء البلاد لإبطاء انتشار الفيروس.

ويُواجه الرئيس الأميركي أيضا تحذيرات من أنّ إعادة فتح مبكرة للاقتصاد قد تعرّض حياة الناس للخطر، إذ أكّد ترامب «يتعيّن عليّ اتّخاذ أكبر قرار في حياتي».