ترامب: إعادة فتح الاقتصاد الأميركي سيكون «أصعب قرار» في حياتي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 11:09 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الإحاطة الإعلامية اليومية في البيت الأبيض، 18 مارس 2020. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنّ قراره بشأن موعد فتح الاقتصاد الأميركي بعد إغلاق البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، سيكون أصعب قرار يتوجّب عليه اتّخاذه.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، «يتعيّن عليّ أن أتّخذ قرارا، وأنا آمل فقط من الله أن يكون القرار الصائب، لكنّي أقول دون أيّ شك إنّه سيكون أصعب قرار توجّب عليّ اتّخاذه».

وترامب الذي يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية في نوفمبر المقبل، يحرص على إعادة فتح الاقتصاد الأميركي بعد أسابيع من تطبيق إجراءات حازمة، أغلقت الأعمال وجمّدت النقل في جميع أنحاء البلاد لإبطاء انتشار الفيروس.

ويُواجه الرئيس الأميركي أيضا تحذيرات من أنّ إعادة فتح مبكرة للاقتصاد قد تعرّض حياة الناس للخطر، إذ أكّد ترامب «يتعيّن عليّ اتّخاذ أكبر قرار في حياتي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غلق كنيسة القيامة في القدس لأول مرة منذ 100 عام بسبب «كورونا»
عربى
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي.. رجل الظل الذي لا يعادي أحدا
عربى
تسريبات عن اتفاق سعودي - روسي على خفض إنتاج النفط.. والأسعار تقفز 10%
اقتصاد
هبة عبدالغني تكشف تفاصيل دورها في «ليالينا»
ثقافة وفن
الصحافة في قلب العاصفة.. الإعلام الإلكتروني وتحديات أزمة «كورونا»
ثقافة وفن
العدد 228/229 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر حرب العاصمة.. وحوار مع سفير ...
ليبيا
الحكومة الموقتة: لسنا طرفا في قطع المياه عن طرابلس
ليبيا
«أوكسفام»: نصف مليار شخص إضافي قد يصبحون تحت خط الفقر بسبب «كورونا»
اقتصاد
خسائر «كورونا» تقلب معادلة ترامب في ليبيا
ليبيا
لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل نحو ألفي وفاة بـ«كورونا»
دولى
محلل سياسي إيطالي: أزمة «كورونا» تجازف بتفجير قنبلة اجتماعية واقتصادية وسياسية ...
ليبيا
قناة الوسط | هذا المساء - الدكتور محمود جبريل، مناقبه ومواقفه
فيديو
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تحذر من تأثير فيروس «كورونا» على النساء في العالم