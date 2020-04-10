تفاهم بين دول منتجة للنفط على خفض الإنتاج.. والأسعار تتراجع في الأسواق الآسيوية

مسعفون يفحصون حرارة المشاركين في اجتماع لمنظمة أوبك في فيينا، 6 مارس 2020 (فرانس برس)

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الجمعة أن البلدان المصدرة للخام باستثناء المكسيك تفاهمت على خفض في الإنتاج العالمي في مايو ويونيو، قدره عشرة ملايين برميل يوميا.

وقالت المنظمة في بيان إن الاتفاق، الذي ينص أيضا على أن يتراجع الخفض إلى ثمانية ملايين برميل يوميا من يوليو إلى ديسمبر المقبلين، سيتطلب موافقة مكسيكو ليدخل حيز التنفيذ، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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وصدر البيان في أعقاب اجتماع طويل بالدائرة المغلقة بهدف إيجاد حل للانخفاض الكبير في أسعار النفط.

قبل ذلك، سجلت أسعار الخام في الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة تراجعا حادا، في الوقت الذي كانت تجرى فيه المفاوضات لخفض الإنتاج عالميا.

وانهارت أسعار النفط مع انتشار فيروس كورونا في دول العالم، وقد انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.3% إلى 22.76 دولاراً للبرميل، في حين انخفض سعر مزيج برنت بنسبة 4.1% إلى 31.48 دولاراً للبرميل.