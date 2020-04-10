ترامب: الدول المنتجة للنفط قريبة من التوصل لاتفاق على خفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 01:03 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الخميس عقب إجرائه مكالمة هاتفية ثلاثية «جيدة جدًا» ضمت إليه كلًا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الدول المنتجة للنفط، وفي مقدمها منظمة «أوبك» والسعودية، «قريبة من التوصل لاتفاق» على خفض الإنتاج لرفع الأسعار.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطورات وباء «كوفيد-19» في الولايات المتّحدة «إنهم قريبون من التوصل لاتفاق، سنكتشف ذلك قريبًا»، وأضاف «على الأرجح سيعلنون شيئًا ما اليوم أو غدًا، سواء بهذا الاتجاه أو ذاك»، حسب وكالة «فرانس برس».

وعن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي والملك السعودي، قال ترامب إنها كانت «محادثة جيدة جدًا».

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