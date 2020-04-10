بقيمة 500 مليار.. وزراء مالية أوروبا يقرون خطة إنقاذ لمواجهة تداعيات «كورونا»

أقر وزراء المالية الأوروبيون مساء الخميس، خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضررًا من «كوفيد-19» على التصدي لتداعيات الوباء، لكن الخطة تجاهلت مطلبًا إيطاليًا-فرنسيًا مشتركًا بإتاحة الحصول على قروض بضمان من التكتل بأسره.

وقال الناطق باسم رئيس مجموعة «يوروغروب» في تغريدة على تويتر إن «الاجتماع انتهى على وقع تصفيق الوزراء»، في حين رحب وزير المالية الفرنسي برونو لومير، بإقرار الخطة، معتبرًا أن الاجتماع أفضى إلى «اتفاق ممتاز» ينصّ على «إتاحة 500 مليار يورو في الحال»، حسب وكالة «فرانس برس».