فرنسا تضاعف قيمة خطة طوارئ مواجهة كورونا إلى 100 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 06:14 مساء
وزير المالية الفرنسي برونو لومير. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس رفع قيمة خطة الطوارئ لمواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا من 45 مليار إلى مئة مليار يورو، كما أعلنت زيادة النفقات الاستثنائية لقطاع الصحة من مليارين إلى سبعة مليارات يورو هذا العام.

وكشف وزيرا الاقتصاد برونو لومير والمحاسبة العامة جيرالد دارمانان في مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» أن فرنسا تتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي 6% هذا العام، وارتفاع العجز إلى ما نسبته 7,6% من إجمالي الناتج المحلي والدين العام إلى 112% من إجمالي الناتج المحلي للعام 2020، وفق «فرانس برس».

كما أعلنا أن الحكومة «سترفع (قيمة الخطة) من 45 مليار إلى مئة مليار يورو مع إضافة القيمة الإجمالية لتدابير الميزانية والخزانة المتّخذة لمصلحة الشركات».

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