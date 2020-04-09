تسريبات عن اتفاق سعودي - روسي على خفض إنتاج النفط.. والأسعار تقفز 10%

مضخة نفط في الصين (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر في منظمة «أوبك» إن روسيا والسعودية اتفقتا خلال الاجتماع الطارئ على تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط بهدف دعم الأسواق.

وأضاف المصدر أن موسكو والرياض أزالتا العقبات الرئيسية التي حالت دون الاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط، وفق موقع «روسيا اليوم» نقلا عن «رويترز».

ونقلت الوكالة عن مصادر أخرى، أن «أوبك+» ومنتجين آخرين سيبحثون تخفيضات تصل إلى 20 مليون برميل في اليوم.

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وقالت المصادر نفسها إن أسعار النفط قفزت اليوم الخميس، بنحو 10% بعد تسريبات قالت إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط.