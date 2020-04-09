الذهب يرتفع بفعل الطلب على الملاذ الآمن قبيل اجتماع «أوبك+»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 11:41 صباحا
سبائك وقطع ذهبية. (أرشيفية: الإنترنت)

 ارتفع الذهب، اليوم الخميس، مع تحوط المستثمرين من المخاطر قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة واجتماع لكبار منتجي النفط في وقت لاحق، اليوم الخميس، يهدف لكبح تدهور السوق، وسط تحسن الشهية للمخاطرة، على أمل في اقتراب وباء فيروس «كورونا» من الانحسار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1654.94 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ ذروة أربعة أسابيع عند 1671.40 دولار يوم الثلاثاء. وارتفع بأكثر من 2.3% منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1691.70 دولار، وفق وكالة «رويترز».

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وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا، إن الذهب «مدعوم بتدفقات للتحوط من المخاطر قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة ومخاطر فعالية الليلة». وستجتمع منظمة «أوبك» وحلفاؤها لاتخاذ قرار بخصوص تخفيضات في إنتاج النفط في محاولة لدعم سوق تضررت بشدة من انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس «كورونا».

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.3% إلى 2181.46 دولار للأوقية، بينما جنى البلاتين 0.9% ليصل إلى 735.78 دولار للأوقية، بعدما ارتفع إلى ذروة ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء.

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