انخفاض أسعار النفط بعد تأجيل اجتماع بين روسيا والسعودية لتخفيض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 10:06 صباحا
حفار نفط بأحد الحقول بتكساس في الولايات المتحدة. (أرشيفية: الإنترنت)

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد تأجيل السعودية وروسيا اجتماعا لبحث تخفيضات في الإنتاج قد تساعد على تخفيف كمية المعروض بالأسواق العالمية مع انهيارا الطلب نتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وتراجع خام برنت إلى ما يقرب من 30 دولارا للبرميل في وقت سابق لكنه قلص الخسائر إلى انخفاض بقيمة 24 سنتا، أو 0.7%، إلى 33.87 دولار للبرميل صباح اليوم، حسب وكالة «رويترز».

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا، أو 1.5%، إلى 27.93 دولار للبرميل، بعد جلسة جرى تداوله فيها بسعر أقل عند 25.28 دولار.

وتأجل اجتماع كان مقررا بين السعودية وروسيا اليوم لبحث تخفيضات الإنتاج، إلى التاسع من أبريل بعد تبادل البلدين الاتهامات بالمسؤولية عن انهيار محادثات جرت في مارس الماضي بخصوص الإنتاج.

بدوره، قال رئيس الصندوق السيادي الروسي لتلفزيون «سي إن بي سي» إن السعودية وروسيا قريبتان جدا جدا من اتفاق لخفض إنتاج النفط.

وأوضح مصدر سعودي لـ«رويترز» أن المملكة أرجأت إعلان الأسعار حتى يوم الجمعة انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع بين «أوبك» وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة.

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