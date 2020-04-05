شركات أميركية تسعى لقروض «مدعومة حكوميا» بقيمة 5,4 مليار دولار

تقدمت شركات أميركية صغيرة ومتوسطة، الجمعة، بطلبات للحصول على قروض مدعومة حكوميا بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليار دولار، وفق إدارة الرئيس دونالد ترامب، مع دخول بند أساسي من خطة الإنقاذ لمواجهة تداعيات أزمة كورونا في الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

وأعلنت رئيسة هيئة الأعمال الصغيرة الفيدرالية جوفيتا كارانزا على «تويتر» أن 17.503 شركة تملك 500 موظف أو أقل قد تقدمت بطلبات من خلال المصارف المحلية للحصول على قروض بنحو 5.4 مليار دولار.

وكان الجمعة اليوم الأول لبدء التقدم بالطلبات للحصول على المال المخصص في جزء كبير منه لمساعدة الشركات على دفع رواتب موظفيها، وتشكل هذه القروض التي قد تصل قيمتها الاجمالية إلى 350 مليار دولار جزءا أساسيا من خطة الإنقاذ بقيمة 2.2 تريليون دولار التي صادق عليها الكونغرس ووقعها ترامب في 27 مارس.

والشركات التي تحصل على قروض دون أن تطرد موظفيها أو تعيد توظيف من قامت بتسريحهم ستتمكن لاحقا من إسقاط ديونها، ويهدف هذا التمويل إلى تقديم العون لمئات الآلاف من المطاعم وصالونات التزيين وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتمكن من دفع إيجاراتها وأجورها لمدة ثمانية أسابيع، مما يتيح لها الإبقاء على مستخدميها خلال فترة الإغلاق.