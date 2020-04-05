شركات أميركية تسعى لقروض «مدعومة حكوميا» بقيمة 5,4 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 11:02 صباحا

تقدمت شركات أميركية صغيرة ومتوسطة، الجمعة، بطلبات للحصول على قروض مدعومة حكوميا بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليار دولار، وفق إدارة الرئيس دونالد ترامب، مع دخول بند أساسي من خطة الإنقاذ لمواجهة تداعيات أزمة كورونا في الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

وأعلنت رئيسة هيئة الأعمال الصغيرة الفيدرالية جوفيتا كارانزا على «تويتر» أن 17.503 شركة تملك 500 موظف أو أقل قد تقدمت بطلبات من خلال المصارف المحلية للحصول على قروض بنحو 5.4 مليار دولار.

وكان الجمعة اليوم الأول لبدء التقدم بالطلبات للحصول على المال المخصص في جزء كبير منه لمساعدة الشركات على دفع رواتب موظفيها، وتشكل هذه القروض التي قد تصل قيمتها الاجمالية إلى 350 مليار دولار جزءا أساسيا من خطة الإنقاذ بقيمة 2.2 تريليون دولار التي صادق عليها الكونغرس ووقعها ترامب في 27 مارس.

والشركات التي تحصل على قروض دون أن تطرد موظفيها أو تعيد توظيف من قامت بتسريحهم ستتمكن لاحقا من إسقاط ديونها، ويهدف هذا التمويل إلى تقديم العون لمئات الآلاف من المطاعم وصالونات التزيين وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتمكن من دفع إيجاراتها وأجورها لمدة ثمانية أسابيع، مما يتيح لها الإبقاء على مستخدميها خلال فترة الإغلاق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تفتح ملف أول «ريمونتادا» تاريخية ليبية بطلها «التحدي»
رياضة محلية
630 وفاة بـ«كوفيد-19»في نيويورك في حصيلة يومية قياسية
دولى
السفير الأميركي لدى ليبيا لـ«بوابة الوسط»: هذا هو موقف الولايات المتحدة من الوضع...
ليبيا
اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تحذر من مخاطر الألغام الأرضية في ليبيا.. وتنصح ...
ليبيا
بعثة الاتحاد الأوروبي: الليبيون عليهم إيقاف العنف.. و«كورونا» العدو الأول
ليبيا
الجازوي: تسجيل حالات إصابة عديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا خلال الأيام المقبلة
ليبيا
السعودية: لم ننسحب من صفقة «أوبك+» وموقفنا من النفط الصخري معروف
اقتصاد
«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
4 أعضاء بـ«المركزي» يطالبون بإيقاف الصديق الكبير
ليبيا
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شربوا الكحول للوقاية من «كورونا».. فماتوا