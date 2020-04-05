منطقة «اليورو» تفتح خطا ائتمانيا بـ240 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 07:54 صباحا
سينتينو عقب مؤتمر بالفيديو مع بقية وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في لشبونة، بالبرتغال، 4 مارس 2020.(فرانس برس)

أعلن رئيس مجموعة اليورو، ماريو سينتينو، العزم على تفعيل خط ائتمان يمكن أن يصل إلى 240 مليار يورو مفتوح لجميع الدول عبر آليّة الاستقرار الأوروبّية. ويُمثّل هذا المبلغ 2% من الناتج الداخلي الخام لمنطقة اليورو. وتُمثّل النسبة أيضًا الحدّ الأقصى للديون التي يُمكن لكلّ بلد الحصول عليها بناءً على ناتجه الداخلي الخام.

وقال المسؤول البرتغالي في حوار مع وسائل إعلام أوروبية قبل اجتماع وزراء المال الأوروبيين الثلاثاء عبر الفيديو، إنّ هذه الديون يُفترَض ألا تُفاقم «المعاناة الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف «لا يوجد أي منطق في ربط أزمة وبائيّة ببرنامج خصخصة أو إصلاح لسوق العمل»، وفق وكالة «فرانس برس». أُنشئت آلية الاستقرار الأوروبّية العام 2012 عقب أزمة الديون في منطقة اليورو، من أجل مساعدة الدول التي تُواجه صعوبات. ونظريّا، يجب على المستفيدين من الآلية، إجراء إصلاحات قد تكون موجعة، على غرار ما حصل في اليونان.

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وشرح سينتينو أنه «سيكون هناك شكل من الشروط»، واستدرك «لكنّ آلية الاستقرار الأوروبية مستعدّة لفكّ الارتباط بين خطوط ائتمانها ومنطق أزمة الدين السيادي». وأضاف أنّ «الفكرة تقوم على تجنّب أيّ وَصم للدول»، داعيا أيضا للوضع في الحسبان «المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي ما انفكت تتصاعد». وسيحاول وزراء دول منطقة اليورو (يوروغروب) خلال اجتماعهم الثلاثاء الذي ستشارك فيه أيضا دول الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة العملة الموحدة، أن يتفقوا حول مقترحات اقتصادية مشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفشل قادة الدول الـ27 في الوصول إلى اتفاق يوم 26 مارس خلال قمة عبر الفيديو كشفت وجود انقسامات عميقة بين دول جنوب القارة التي تعاني مديونية عالية ومتأثرة بالفيروس، ودول الشمال التي تعارض تشارك الديون. واقترحت فرنسا إنشاء صندوق إنقاذ أوروبي، يتم تمويله عبر الدين المشترك لمدة محدودة تمتد بين خمسة وعشرة أعوام. في هذا الصدد، اعتبر ماريو سينتينو أن المقترح الفرنسي «فعال مثل مقترحات أخرى»، لكن الأهم هو «الحرص على عدم الإضرار بالقدرة على الوصول إلى توافق».

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