الرئيس المكسيكي يدعو السعودية وروسيا إلى إنهاء حرب أسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 10:20 مساء

دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم السبت، كلا من روسيا والسعودية إلى التوصل سريعا لاتفاق وإنهاء الحرب الدائرة بينهما على أسعار النفط لتجنب تفاقم الأزمة.

وشهدت المكسيك ودول أخرى انخفاضا هائلا في أسعار صادراتها النفطية في الأسابيع الماضية، بعد أن تسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، في انخفاض حاد في الطلب، بينما لم تتوصل الدول الكبرى المنتجة للنفط لاتفاق عن كيفية الاستجابة لذلك، بحسب «رويترز».

بوتين يدرس خفض إنتاج النفط 10 ملايين برميل في اليوم

وقال لوبيز أوبرادور: «كيف يتسنى لروسيا والسعودية عدم التوصل لاتفاق لوقف تدهور أسعار النفط الذي يعمق من الأزمة؟... أين المسؤولية تجاه الإنسانية؟ أين من يطلق عليهم زعماء الدول؟». وقالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن أسعار النفط لن تظل على هذا الانخفاض وإن انهيار الأسعار لا يبرر تغيرا في الاستراتيجية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تحذر من مخاطر الألغام الأرضية في ليبيا.. وتنصح ...
ليبيا
السعودية: لم ننسحب من صفقة «أوبك+» وموقفنا من النفط الصخري معروف
اقتصاد
«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
ليبيا تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
«إبادة أمة.. والقادم أعظم».. «فرانس برس» ترصد حصاد عام على حرب العاصمة
ليبيا
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
الرئاسي يصدر بيانا بالدعوة لاجتماع عاجل لمجلس إدارة «المركزي»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا تطارد 14 منتجا وهميا لعلاج «كورونا»