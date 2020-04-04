«برنت» والخام الأميركي يسجلان أكبر نسبة زيادة في التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 12:30 مساء
مضخة نفط في الصين (أرشيفية: رويترز)

قفزت العقود الآجلة للنفط لثاني جلسة على التوالي، أمس الجمعة، وسجلت عقود الخام الأميركي وخام «برنت» أكبر مكاسبهما من حيث النسبة المئوية منذ بدء تداول عقود الخامين القياسيين، بفضل آمال بأن اتفاقًا عالميًّا لخفض الإمدادات حول العالم قد يتم التوصل إليه هذا الأسبوع.

وفي جلسة الخميس، سجل النفط أكبر قفزة ليوم واحد في تاريخ أسواق الخام، بفعل احتمالات خفض في المعروض، يعادل ما يتراوح بين 10% و15% من الطلب العالمي. وجاء هذا التعافي الحاد من أسابيع من الخسائر، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن روسيا والسعودية ستتفاوضان لإنهاء حرب أسعار دفعت أسعار الخام الشهر الماضي إلى الهبوط بأكثر من النصف. وقال ترامب أيضًا إن الولايات المتحدة لم توافق على خفض إنتاجها.

واستمر صعود الأسعار، أمس الجمعة، وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 4.17 دولار، أو 13.9%، لتسجل عند التسوية 34.11 دولار للبرميل. وكانت عقود برنت قفزت بما يصل إلى 47% أول من أمس (الخميس)، مسجلة أعلى مكاسب من حيث النسبة المئوية أثناء التعاملات في يوم واحد، قبل أن تغلق مرتفعة 21%.

وتنهي عقود برنت الأسبوع مرتفعة 36.8%، وهي أكبر مكاسبها الأسبوعية من حيث النسبة المئوية في تاريخ عقود خام القياسي العالمي. وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة، 3.02 دولار أو 11.93% لتسجل عند التسوية 28.34 دولار للبرميل. وتنهي عقود الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب قدرها 31.8%، هى أيضًا أكبر  مكاسبها الأسبوعية على الإطلاق.

وكان من المقرر أن تعقد منظمة أوبك اجتماعًا افتراضيًّا طارئًا مع حلفائها في «أوبك+» بعد غدٍ الإثنين، للاتفاق على تخفيضات تعادل 10% من الإمدادات العالمية، أو نحو 10 ملايين برميل يوميًّا، إلا أن مصدرين قالا لوكالة «رويترز» إن اجتماع الإثنين لن ينعقد، ومن المرجح عقده يوم الثلاثاء أو الأربعاء، لمنح الفرصة لمزيد المشاورات.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إنه حتى إذا خفضت مجموعة «أوبك+» الإمدادات بمقدار عشرة ملايين برميل يوميًّا فإن مخزونات النفط العالمية ستزيد بواقع 15 مليون برميل يوميًّا في الربع الثاني من العام

 

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