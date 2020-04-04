السعودية: لم ننسحب من صفقة «أوبك+» وموقفنا من النفط الصخري معروف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 12:07 مساء
منشأة بقيق النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية، 20 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

نفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، تصريحًا تداولته وسائل الإعلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكر فيه أن «من أسباب انخفاض أسعار النفط انسحاب السعودية من صفقة أوبك+، وأن المملكة تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري».

وقال بن فرحان: «إن ما تم ذكره عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح، بل إن روسيا هي مَن خرجت من الاتفاق، بينما المملكة و22 دولة أخرى كانت تحاول إقناع روسيا بإجراء مزيد التخفيضات وتمديد الاتفاق، إلا أن روسيا لم توافق على ذلك»، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

توازن السوق
وأضاف وزير الخارجية السعودي: «موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى مزيد التخفيضات وتحقيق توازن السوق وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري، بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على البترول الصخري».

وتمنى الوزير السعودي أن «تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة لدول (أوبك +) ومجموعة من الدول الأخرى بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية وأن لا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى».

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