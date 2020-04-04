في مواجهة عواقب «كورونا».. ألمانيا تقترح «آلية الاستقرار» لدعم موازنات الدول الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 10:13 صباحا
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتحدث أمام البرلمان في برلين، 18 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

قال وزير المال الألماني أولف شولتز الجمعة إنّه يفضل استخدام آلية الاستقرار الأوروبية لدعم موازنات الدول الأوروبية التي تواجه جائحة كوفيد-19 بدلاً من آلية الديون المشتركة التي تطالب بها بعض الدول الأوروبية.

ووفق «فرانس برس»، قال الوزير في مقابلة مع مجموعة «فونكي» الإعلامية الألمانية «أقترح استخدام الوسائل المتوفرة بسرعة وكفاءة».

وأضاف في إشارة إلى خطط الإنقاذ التي خصصت لليونان خلال أزمة الديون «لن تكون هناك شروط غير عقلانية كما حدث في الماضي. لن تأتي أي ترويكا إلى الدول لإخبار الحكومات أي سياسة عليها أن تتبع».

ويهدف هذا التصريح إلى طمأنة بعض بلدان الجنوب، بما في ذلك إيطاليا التي تخشى من أن القروض الممنوحة في إطار آلية الاستقرار الأوروبية ستأتي مع متطلبات سياسات التقشف في الميزانية.

تأمين ضد البطالة
وتقترح برلين أيضا إنشاء نظام تأمين ضد البطالة على المستوى الأوروبي، واستخدام بنك الاستثمار الأوروبي لإقراض الشركات.

لكن الوزير كرر رفض ألمانيا فكرة تشارك الديون في ما اصطلح على تسميته «سندات كورونا».

ودعت بعض الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا وإيطاليا، ألمانيا وبعض دول شمال أوروبا إلى تغيير موقفها بشأن هذه القضية، وطلبت تشارك ديون معينة في مواجهة العواقب الاقتصادية للوباء.

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