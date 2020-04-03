«ديزني» تقرر التسريح الموقت للموظفين بعد إيقاف جميع أنشطتها في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 10:16 صباحا
متنزه ديزني لاند في طوكيو، 15 أبريل 2013. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت مجموعة «ديزني» للترفيه أنها ستتخذ قرارات تسريح موقت بسبب انتشار وباء كورونا، الذي أرغمها على إغلاق متنزهاتها الترفيهية ووقف غالبية نشاطاتها حتى إشعار آخر، وهي التي تضم نحو 122 ألف موظف.

وأوضحت الشركة الأكبر عالميا في قطاع الترفيه، أن الإجراءات تشمل الوظائف غير الأساسية في الوقت الراهن، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 19 أبريل، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم تعط «ديزني» أي توضيحات حول عدد الموظفين المعنيين بالقرار وطبيعة الوظائف والأماكن المشمولة.

وكانت الشركة قررت منذ 12 مارس الماضي، إغلاق كل متنزهاتها الترفيهية في الولايات المتحدة وفرنسا تجنبا لانتشار الفيروس.

ويشكل "ديزني وورلد" في أورلاندو (فلوريدا) أكبر متنزه ترفيهي في العالم في عدد الزوار مع نحو 21 مليونا خلال العام 2018، يليه "ديزنيلاند" في أنهايم قرب لوس انجليس (18.7 مليونا).

وتفيد الصحف المتخصصة أن قسم "المتنزهات والمنتجات" في "ديزني" يوظف نحو 122 ألف شخص في 12 متنزها ترفيهيا، وفي عدد كبير من الفنادق وشركة رحلات سياحية بحرية.

وقالت الشركة في بيان "خلال الأسابيع الأخيرة أصدرت السلطات مراسيم أدت إلى إغلاق غالبية نشاطاتنا. وتلقى العاملون في ديزني معاشاتهم ومخصصاتهم منذ ذلك الحين ونحن ملتزمون ان ندفع لهم أجورهم حتى 18 أبريل أي لمدة خمسة أسابيع".

وأضافت "لكن مع غياب مؤشر محدد حول موعد استئناف نشاطاتنا، نحن مضطرون إلى اتخاذ القرار الصعب بالانتقال إلى المرحلة التالية أي التسريح الموقت".

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