انتعاش أسعار النفط يرفع الأسهم الأميركية في نهاية تعاملات الخميس

مبنى بورصة وول ستريت في نيويورك، 23 مارس 2020. (أ ف ب)

شھدت الأسھم الأميركية ارتفاعا مع نھایة تعاملات، الخمیس، مدعومة بانتعاش أسعار النفط رغم استمرار التداعیات الصحیة والاقتصادیة لفیروس كورونا المستجد.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في ختام التعاملات بنسبة 2.24%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.28%، بينما ارتقى مؤشر ناسداك 1.7%.

جلسة متقلبة

وشھدت سوق الأسھم في نیویورك، الخميس، جلسة متقلبة، حیث سجلت التداولات تراجعا في البداية، على إثر إفادة وزارة العمل الأميركیة أن أكثر من ستة ملایین شخص قدموا طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي مسجلة رقما قیاسیا جدیدا.

وقبیل الختام، سجلت الأسھم ارتفاعا بدعم قفزة أسعار النفط لأكبر وتیرة خلال تعاملات یوم واحد في تاریخھا مع توجه أنظار العالم إلى معرفة الخطوات التي سیعلنھا الرئیس الأمریكي دونالد ترامب، الجمعة لتھدئة أسعار النفط بعد إعلانه بأنه قادر على جمع روسیا والسعودیة أكبر منتجي النفط بالعالم على طاولة المفاوضات.