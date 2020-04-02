«بوينغ» تطرح خطة تسريح طوعي لموظفيها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 07:55 مساء

كشفت شركة بوينغ الأميركية العملاقة، الخميس، برنامجاً للتسريح الطوعي للموظفين، في ظل التأثيرات الجسيمة لوباء «كوفيد-19»على قطاع الطيران، وكشف الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد كالهون البرنامج الذي قال إنه ضروري وسط الأزمة التي يمر بها القطاع، مضيفًا: «من المهم أن نبدأ في التأقلم مع الواقع الجديد الآن».

وقال كالهون «عندما يخرج العالم من هذا الوباء، فمن المرجح أن يتغير حجم السوق التجارية وأنواع المنتجات والخدمات التي سيرغب بها ويحتاجها عملاؤنا»، مضيفًا: «سنحتاج إلى الموازنة بين العرض والطلب بناء على ذلك، لأن عملية انتعاش القطاع ستستغرق سنوات»، موضحًا أن الشركة «ستوفر معلومات إضافية عن البرنامج خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع»، خاتما بالقول «نحن نمر بمرحلة جديدة وغامضة ونحن نتخذ خطوات من بينها عرض خطة التسريح الطوعي هذه بناء على ما نعرفه اليوم».

بينما قال مسؤول آخر في الشركة إنها تتوقع أن «يختار آلاف الموظفين عرض التسريح الطوعي، أو أن يتقاعدوا»، مضيفا أن الشركة «ستواصل التوظيف في مجالات محددة من بينها برامج الدفاع والفضاء»، حيث سيخرج الموظفون من الشركة بشكل نهائي وسيتلقون مبالغ مالية وامتيازات تشمل فترة من التغطية الصحية تدفع الشركة جزءاً من تكاليفها.

وكانت الشركة، حتى قبل انتشار الوباء، تعاني من صعوبات مالية بسبب أزمة طائرات «ماكس-737» التي تم وقفها من الطيران منذ أكثر من عام بعد حادثي تحطم، إلا أن أزمة الوباء زادت وضع بوينغ سوءا، بعدما قررت معظم شركات الطيران التجاري وقف عملياتها وأصبحت العديد منها تكافح من أجل البقاء.

وبوينغ إضافة إلى عدد من شركات الطيران الكبرى، من الشركات المستحقة للحصول على أموال فدرالية بموجب حزمة المساعدات المالية التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي بقيمة 2.2 تريليون دولار، ولكنها لم تكشف عما إذا كانت ستسعى للحصول على أي من تلك الأموال.

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