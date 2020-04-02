ترامب: تحدثت لصديقي محمد بن سلمان وأتوقع وآمل أن يقوموا بخفض الاناج نحو 10 ملايين برميل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 06:44 مساء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه يتوقع بعدما تحادث مع قادة السعودية، إجراء القادة السعوديين والروس اقتطاعا كبيرا في انتاج النفط يصل إلى عشرة ملايين برميل.

وكتب في تغريدة «لقد تحدثت للتو إلى صديقي محمد بن سلمان، الذي تحدث مع الرئيس الروسي بوتين أتوقع وآمل أن يقوموا بخفض نحو 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير، وإذا حدث ذلك، سيكون رائعًا لصناعة النفط والغاز!».

واضاف في تغريدة لاحقة «قد يصل ذلك إلى 15 مليون برميل». وعلى الإثر ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 30%.

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