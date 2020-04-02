أكثر من 800 ألف شخص يفقدون وظائفهم في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 01:45 مساء

أظهرت بيانات التأمينات الاجتماعية في إسبانيا، يوم الخميس، أن أكثر من 800 ألف عامل فقدوا وظائفهم منذ 12 مارس، عندما أعلنت البلاد عن إجراءات العزل الصحي العام بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وأظهرت البيانات أن نحو 898822 عاملا فقدوا وظائفهم منذ 12 مارس، أكثر من نصفهم من العمال الموقتين.

وارتفع عدد الأشخاص المسجلين رسميا كعاطلين عن العمل في البلاد إلى 3.5 مليون في مارس وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2017، وتخطت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في إسبانيا حاجز 100 ألف حالة، يوم الأربعاء، وباستثناء إيطاليا، قتل الفيروس أناسا في إسبانيا أكثر من أي مكان آخر في العالم، مما دفع السلطات إلى فرض حالة عزل عامة أصابت النشاط الاقتصادي في البلاد فعليا بالشلل. وأظهرت دراسة مسحية أن قطاع التصنيع في إسبانيا يتجه للركود بعد انكماشه في مارس بأسرع وتيرة منذ العام 2013.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن البلاد سجلت يوم الأربعاء رقما قياسيا في عدد الوفيات بلغ 864، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9053 حالة، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 102136 شخصا. لكن المسؤولين قالوا إن الزيادة في الوفيات كنسبة مئوية جاءت أقل من مستوياتها في الأيام السابقة.

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