ارتفاع أسعار النفط بعد حديث ترامب عن آمال في هدنة بحرب الأسعار السعودية الروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 11:37 صباحا

قفزت العقود الآجلة للنفط الخام 10%، يوم الخميس، بعدما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يوقع أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق قريبا لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما، ودعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى إيجاد حل للوضع «الصعب» في أسواق النفط العالمية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11.36%، أو 2.81 دولار، إلى 27.55 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10%، أو 2.03 دولار، إلى 22.34 دولار.

وقال ترامب إنه أجرى محادثات في الآونة الأخيرة مع القيادات في كل من روسيا والسعودية، وإنه يعتقد أن البلدين سيبرمان اتفاقا لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما في غضون «أيام قليلة»، مما سيؤدي إلى خفض الإنتاج وعودة الأسعار إلى الصعود.

كما قال إنه دعا المسؤولين التنفيذيين لشركات النفط إلى البيت الأبيض لبحث سبل مساعدة القطاع الذي «دُمر» بسبب انهيار الطلب على الطاقة أثناء جائحة فيروس «كورونا» وحرب أسعار بين الرياض وموسكو.

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