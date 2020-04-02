بورصات «آسيا» تتراجع بعد «وول ستريت» وسط قلق المتعاملين من أزمة «كورونا»

تراجعت أسواق الأسهم في آسيا، الخميس، عقب انخفاض حاد في بورصة «نيويورك» و«وول ستريت»، فيما يجتاح فيروس «كورونا» المستجد العالم، ليقترب عدد الإصابات به من مليون شخص، مجبرا دولا عدة على تشديد قيود العزل الصارمة أصلا بهدف احتواء تفشي الوباء، بعد أسبوعين من تسجيل مكاسب ضرورية أعقبت حوافز مالية واسعة بتريليونات الدولارات، عاد المتعاملون للتركيز على الدمار الذي ألحقه الوباء بالشعوب وتداعياته الطويلة الأمد.

وحذر الفريق الطبي الذي شكله الرئيس دونالد دونالد ترامب لمحاربة «كوفيد-19» من أن الولايات المتحدة يمكن أن تسجل قرابة ربع مليون وفاة، حيث حذر الرئيس بدوره من أسبوعين «مروّعين» قادمين.

وجاءت تصريحاته الواقعية في وقت أعلنت دول عدة تمديد إجراءات العزل التي تضيق الخناق على اقتصادات في مختلف أنحاء العالم، وتفاقم التوتر الذي تشهده البورصات إثر تقرير ذكر أن الصين لم تكشف عن الحصيلة الحقيقية لضحايا الفيروس لديها، فيما بدأت تخرج من إجراءات عزل طويلة.

وقال جون بورتر، من مؤسسة ميلون للاستثمارات، لتلفزيون «بلومبرغ» إن «الأنباء المتصاعدة حول الفيروس في الساعات الـ24 إلى 48 السابقة مخيبة للآمال»، مضيفًا أن «الاقتصاد العالمي وصل إلى حائط مسدود، هناك الكثير من عدم اليقين وهذا ما يسهم في تقلبات السوق وفي المسار التراجعي الذي شهدناه في الأيام القليلة الماضية».

وانخفضت بورصات آسيا وأوروبا بنسبة 4% تقريبا، الأربعاء، في وقت تجاهل المستثمرون بيانات تشير إلى أن الخسارة في عدد وظائف القطاع العام الشهر الماضي أقل بكثير من المتوقع، ويتركز الاهتمام الآن على أرقام طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة المتوقع صدورها اليوم عن الأسبوع الماضي، والتي تشير بعض التقديرات إلى أنها ستصل 6.5 مليون طلب.

توقعات متشائمة

في بورصات آسيا أنهت طوكيو جلسة الصباح بتراجع بنسبة 0.8% فيما انخفضت بورصة هونغ كونغ بنسبة 0.5% وسيدني بأكثر من 2% وتراجعت شنغهاي 0.1% وسنغافورة 1%، فيما انخفضت كل من مانيلا وويلينغتون 2%، لكن سول سجلت ارتفاعا بنسبة 0.6%.

وقال ستيفن إينيس من أكسيكورب: «مع الهبوط الحاد للاقتصاد العالمي عادت الأسواق إلى وضع الابتعاد عن المخاطر، بينما يجد المستثمرون صعوبة في استيعاب توقعات الرئيس ترامب المتشائمة بشأن احتمال استمرار تسجيل وفيات بين الأميركيين حتى يونيو»، مضيفًا: أن «المستثمرين حاليا في غاية التوتر».

من جهة أخرى، سجل النفط الخام بعض الارتفاع مدفوعا بأمل تدخل أميركي لفض حرب الأسعار بين السعودية وروسيا، التي تفاقم من تراجع الطلب الناجم عن فيروس «كورونا» المستجد، وسيلتقي الرئيس، الجمعة، مسؤولي قطاع الطاقة، لمناقشة الأزمة التي تهدد القطاع، في وقت وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في قرابة عقدين من الزمن، وقالت مجموعة «بنك إيه إن زد» إن الأسعار تتلقى دعما من تقارير تفيد أن وزارة الطاقة الأميركية قد تقوم بتأجير المنتجين المحليين مساحات لتخزين كميات احتياط.

غير أن المحللين يقولون إن المكاسب قد تكون محدودة نظرا لتداعيات إغلاق الأنشطة التجارية، ووقف الرحلات الجوية وغيرها من تدابير التباعد الاجتماعي الهادفة إلى الحد من تفشي الفيروس، في جلسة التعامل الصباحية في آسيا سجل سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بنسبة 3.25%، ليبلغ سعر البرميل 20.97 دولار، وارتفع سعر برنت الخام بنسبة 3.8%، ليبلغ سعر البرميل 25.68 دولار، وكانت أسعارهما قد تراجعت إلى أدنى مستوى، الإثنين، لينخفض غرب تكساس لما دون 20 دولارا للبرميل لفترة وجيزة.