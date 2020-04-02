رغم انخفاض الطلب العالمي.. أرامكو تزيد صادراتها النفطية إلى مستوى غير مسبوق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 01:46 صباحا
ناقلة نفط (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة الأربعاء أنّها زادت صادراتها من الذهب الأسود إلى مستوى غير مسبوق إذ حمّلت في يوم واحد 18,8 مليون برميل، وذلك على الرّغم من انخفاض الطلب العالمي على مصادر الطاقة بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19.

وقالت المجموعة في بيان إنّه «في وقت تزداد فيه حاجة العالم للاستقرار، تستمرّ جهودنا في تزويد الطاقة بموثوقيةٍ وكفاءةٍ لا تضاهى»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت «نفتخر بتحميل 15 ناقلة بـ18,8 مليون برميل من النفط».

ويأتي هذا الإعلان غداة انتهاء مفاعيل اتفاق أبرمته منظّمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» مع دول نفطية أخرى في مقدّمها روسيا بهدف خفض الإنتاج لرفع أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية.

وبفضل هذا الاتفاق خفّضت هذه الدول إنتاج النفط خلال السنتين الماضيتين لرفع الأسعار المتراجعة منذ 2014. لكن خلال اجتماع عقد في فيينا في فبراير دعت الرياض إلى خفض إضافي بمقدار 1,5 مليون برميل يومياً لمواجهة تدهور الأسعار الناجم عن وباء كوفيد-19، غير أنّ روسيا رفضت ذلك.

حرب أسعار
وردّاً على الموقف الروسي، خفّضت السعودية سعر النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياته في 20 عاماً، في محاولة منها للاستحواذ على حصّة كبيرة في السوق، الأمر الذي أثار اضطرابات في أسواق الطاقة وأشعل حرب أسعار بين الرياض وموسكو.

وفي آخر خطواتها الرامية لتوسيع حصّتها في السوق، أعلنت الرياض الإثنين أنّها ستزيد صادراتها بنحو 600 ألف برميل في اليوم لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 10,6 مليون برميل في اليوم في مايو.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى مساء الثلاثاء استعداده للتوسّط بين السعودية وروسيا لوقف حرب الأسعار الدائرة بينهما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يجبر البحرية الأميركية على إخلاء حاملة الطائرات «تيودور روزفلت»
دولى
«الدواء الأوروبية» تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج «كورونا»
دولى
جائحة «كورونا»: الكوكب يواجه «الأسوأ» والأميركيون على خطى الأوروبيين ينتظرون ...
دولى
منظمات دولية تحذر في بيان نادر من خطر أزمة غذاء عالمية نتيجة «كورونا»
دولى
ترامب يعلن استعداده للوساطة بين روسيا والسعودية لوقف حرب النفط
دولى
روسيا ترسل طائرة مساعدات إلى الولايات المتحدة لمواجهة كورونا
دولى
ترامب عن مستقبل «كورونا» في أميركا: أيام صعبة مقبلة
دولى
هل يضحي يوفنتوس برونالدو لمواجهة أزمة «كورونا»؟
رياضة عالمية
القبلاوي: تسكين 2875 مواطنا من العالقين في إسطنبول
ليبيا
اليونان: رئيس الحكومة يدعو الوزراء والنواب لتقديم نصف رواتبهم لمكافحة فيروس ...
دولى
الهيئة الفرنسية للأدوية تحذر من «آثار جانبية خطيرة» لعلاجات «كوفيد-19»
دولى
«كارثة مميتة» في بريطانيا.. شحنة أجهزة لفحص «كورونا» تحمل الفيروس نفسه
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة أميركية تحذر من انتقال فيروس «كورونا» عبر الهواء