مقترح فرنسي بإنشاء «صندوق إنقاذ» أوروبي لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» اقتصاديا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 07:43 مساء
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، باريس، 25 مارس 2020 (أ ف ب)

أفاد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير لصحيفة «فايننشال تايمز» أن بلاده ستقترح إطلاق صندوق إنقاذ أوروبي لاحتواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس «كورونا»، على أن يمول باستدانة مشتركة لفترة محدودة قد تكون خمسة أو عشرة أعوام.

وصرح الوزير للصحيفة الاقتصادية: «نفكر في صندوق ذي مدة محدودة مع إمكان الاستدانة لإيجاد رد بعيد المدى على الأزمة»، وفق «فرانس برس».

مدة محددة
وأضاف: «قد يتمثل الحل في صندوق لخمسة أو عشرة أعوام، محدود زمنيا، مع إمكان استدانة مشتركة ولكن فقط في إطار هذا الصندوق. هذا الأمر قد يكون مقبولا أكثر لدى دول أخرى». وأكدت وزارة الاقتصاد الفرنسية هذه التصريحات.

والأسبوع الفائت، دعت تسع دول أوروبية بينها فرنسا وإيطاليا إلى إطلاق استدانة مشتركة للاتحاد الأوروبي برمته تحت اسم «سندات كورونا». لكن هذا الاقتراح شكل ضغطا على ألمانيا التي ترفض هذا المبدأ، غير أنها أبدت «استعدادها للتعويل على التضامن الأوروبي».

لكن لومير أوضح للصحيفة أنه «إذا كان الاقتراض المشترك صعبا على دول عدة» في إطار موازنة الاتحاد الأوروبي السنوية، فإنه ينبغي القيام بذلك خارج هذا الإطار ولفترة زمنية محدودة.

أهداف واضحة
ونقلت الصحيفة عن مسؤول فرنسي أن الصندوق الذي تقترحه فرنسا يمكن أن يكون «متمما» لموازنة الاتحاد الأوروبي، على أن تتولى إدارته المفوضية الأوروبية التي تدير بدورها الموازنة وليس الآلية الأوروبية للاستقرار.

والآلية المذكورة يناهز حجمها 410 مليارات يورو ويمكنها منح قروض بفوائد متدنية للدول المتعثرة، لكنها مقرونة بشروط أبرزها إجراء إصلاحات في سوق العمل وتحديد أهداف مالية واضحة، أما المفوضية فتتعاطى بليونة أكبر ولا تربط قروضها بشروط مماثلة.

وإضافة إلى كونها البلد الذي سجل أكبر عدد وفيات بفيروس «كورونا» في العالم، فإن إيطاليا هي البلد الثاني الأكثر مديونية في منطقة اليورو بعد اليونان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جائحة «كورونا»: الكوكب يواجه «الأسوأ» والأميركيون على خطى الأوروبيين ينتظرون ...
دولى
منظمات دولية تحذر في بيان نادر من خطر أزمة غذاء عالمية نتيجة «كورونا»
دولى
ترامب يعلن استعداده للوساطة بين روسيا والسعودية لوقف حرب النفط
دولى
روسيا ترسل طائرة مساعدات إلى الولايات المتحدة لمواجهة كورونا
دولى
ترامب عن مستقبل «كورونا» في أميركا: أيام صعبة مقبلة
دولى
هل يضحي يوفنتوس برونالدو لمواجهة أزمة «كورونا»؟
رياضة عالمية
القبلاوي: تسكين 2875 مواطنا من العالقين في إسطنبول
ليبيا
اليونان: رئيس الحكومة يدعو الوزراء والنواب لتقديم نصف رواتبهم لمكافحة فيروس ...
دولى
الهيئة الفرنسية للأدوية تحذر من «آثار جانبية خطيرة» لعلاجات «كوفيد-19»
دولى
«كارثة مميتة» في بريطانيا.. شحنة أجهزة لفحص «كورونا» تحمل الفيروس نفسه
دولى
زيدان أنقذ بيل من «كورونا» الصين فهل يبيعه مع رودريغيز هذه المرة؟
رياضة عالمية
ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السعودية لمسلمي العالم: تريثوا قبل إبرام عقود الحج والعمرة