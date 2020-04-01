مباحثات بين وزيري الطاقة الأميركي والروسي بشأن تراجع أسعار النفط العالمية

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك. (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى وزير الطاقة الأميركي دان برويليت محادثات عبر الهاتف مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك بشأن التراجع الحاد في أسعار النفط، وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن الاتصال جاء بعد يوم من اتفاق الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية على أن يناقش الوزيران التراجع الذي تشهده أسواق النفط العالمية.

وتراجعت أسعار النفط بشدة بسبب القيود المفروضة على السفر للحد من انتشار فيروس كورونا ونتيجة للصراع بين روسيا والسعودية حول حصة كل منهما في سوق النفط. وقالت شايلين هاينس المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأميركية إن الوزيرين أجريا «محادثات بناءة بشأن الاضطرابات الراهنة في أسواق النفط العالمية».

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ورجحت مؤسسة «ستاندرد تشارترد» أن إجراءات العزل العام العالمية غير المسبوقة للوقاية من فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا» المستجد، ستخفض الطلب على النفط في أبريل المقبل بمقدار قياسي يصل إلى نحو 18.5 مليون برميل يوميا. وتوقعت «انخفاض الطلب السنوي على النفط في 2020 بمقدار 5.43 مليون برميل يوميا في المتوسط».