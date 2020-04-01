قطر: خفض مؤقت لـ40% من العاملين بالمواقع في مطار حمد الدولي

طائرة تتبع الخطوط الجوية القطرية (أرشيفية: الإنترنت)

قال متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية يوم الثلاثاء إن مطار حمد الدولي بالدوحة خفض مؤقتا عدد الموظفين في مواقع العمل بنسبة 40%، حيث شرع معظمهم في العمل عن بعد أو أخذوا إجازات سنوية، نافيا تقريرا إعلاميا بأن شركة الطيران قلصت أعداد عامليها. كورونا»

ووفق «رويترز، قال المتحدث «أكدنا حدوث خفض مؤقت لنسبة 40% من العاملين في مطار حمد الدولي بشتى المجالات بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتجزئة والأطقم الأرضية».

وأوضح «هذه مجرد استجابة قصيرة الأمد لأزمة كوفيد-19 ولانخفاض أعداد المسافرين عبر المطار». ويتبع مطار حمد الدولي شركة الخطوط القطرية. كانت بلومبرج أوردت في وقت سابق أن الخطوط القطرية تعتزم تقليص حجم قوة العمل لديها حوالي 40% بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.