قطر: خفض مؤقت لـ40% من العاملين بالمواقع في مطار حمد الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 12:50 صباحا
طائرة تتبع الخطوط الجوية القطرية (أرشيفية: الإنترنت)

قال متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية يوم الثلاثاء إن مطار حمد الدولي بالدوحة خفض مؤقتا عدد الموظفين في مواقع العمل بنسبة 40%، حيث شرع معظمهم في العمل عن بعد أو أخذوا إجازات سنوية، نافيا تقريرا إعلاميا بأن شركة الطيران قلصت أعداد عامليها. كورونا»

ووفق «رويترز، قال المتحدث «أكدنا حدوث خفض مؤقت لنسبة 40% من العاملين في مطار حمد الدولي بشتى المجالات بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتجزئة والأطقم الأرضية».

وأوضح «هذه مجرد استجابة قصيرة الأمد لأزمة كوفيد-19 ولانخفاض أعداد المسافرين عبر المطار». ويتبع مطار حمد الدولي شركة الخطوط القطرية. كانت بلومبرج أوردت في وقت سابق أن الخطوط القطرية تعتزم تقليص حجم قوة العمل لديها حوالي 40% بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليونان: رئيس الحكومة يدعو الوزراء والنواب لتقديم نصف رواتبهم لمكافحة فيروس ...
دولى
الهيئة الفرنسية للأدوية تحذر من «آثار جانبية خطيرة» لعلاجات «كوفيد-19»
دولى
«كارثة مميتة» في بريطانيا.. شحنة أجهزة لفحص «كورونا» تحمل الفيروس نفسه
دولى
زيدان أنقذ بيل من «كورونا» الصين فهل يبيعه مع رودريغيز هذه المرة؟
رياضة عالمية
ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
«صحة الموقتة» تحذر من ظاهرة رمي القفازات والكمامات الطبية على الطرقات
ليبيا
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
شركة نوفارتس: علاج الملاريا أكبر أمل في مواجهة «كورونا»
طب وصحة
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إصابة طبيب التقى بوتين بـ«كورونا».. وفحوص الرئيس الروسي «طبيعية»