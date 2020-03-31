دبي تضخ «رأسمالا جديدا» في «طيران الإمارات»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 08:55 مساء
عمال نظاقة يدخلون لطائرة «طيران الإمارات» لتعقيمها بمطار دبي. 8 مارس 2020. (فرانس برس)

قرّرت سلطات إمارة دبي ضخ رأسمال جديد في مجموعة «طيران الإمارات» لمساعدتها على تخطي تبعات إجراءات الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، وبينها تعليق الرحلات الجوية، حسبما أعلن، الثلاثاء، ولي عهد الإمارة الثرية.

وقال الشيخ حمدان بن حمد آل مكتوم في حسابه على «تويتر» الثلاثاء: «حكومة دبي ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لطيران الإمارات في هذا الظرف الاستثنائي من خلال ضخ رأسمال جديد للشركة»، مضيفًا: «تتمتع طيران الإمارات الناقلة الوطنية بقيمة استراتيجية كبيرة كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً».

ولم يكشف الشيخ حمدان، نجل رئيس حكومة دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن قيمة الرأسمال الجديد، لكنه أشار إلى أنّ «مزيدا من التفاصيل» ستعلن في وقت لاحق.

وكانت المجموعة الإماراتية، أكبر ناقل جوي في المنطقة، أعلنت قبل نحو أسبوع تعليق الرحلات بناء على طلب حكومي، وذلك لوقف انتشار الفيروس الذي أودى بحياة خمسة أشخاص في الدولة الخليجية وأصاب أكثر من 600 شخص.

وفي ظل وقف الرحلات، قالت المجموعة التي تضم أكبر أسطول من طائرات إيرباص 380 الضخمة، إنها ستخفض الرواتب الأساسية «موقتا» بنسب  تتراوح بين 25% و50%، لغالبية العاملين فيها لفترة ثلاثة أشهر دون إلغاء الوظائف، ويتوقع الاتحاد الدولي «أياتا» الذي يمثل 290 شركة طيران في العالم، أن تنخفض عائدات 2020 لشركات الطيران في الشرق الأوسط التي تشغل أكثر من 1300 طائرة، بمقدار 19 مليار دولار، في تراجع بنسبة 39% عن العام الماضي.

وسيعرض هذا 800 ألف وظيفة للخطر، وقد يؤدي إلى خسارة عشرات ملايين المسافرين هذا العام، وقد دعا الاتحاد العربي للنقل الجوي الذي يمثل نحو ثلاثين شركة طيران عربية عامة وخاصة في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى اعتماد إجراءات هدفها «تخفيف الأعباء على شركات الطيران».

وإمارة دبي مقصد سياحي عالمي رئيسي، إذ يزورها نحو 16 مليون شخص سنويا، ومحطة تجارية مهمة، وموطن لأحد أكبر أسواق العقارات في المنطقة، وتعتبر مجموعة «طيران الإمارات» أحد أبرز أوجه نجاح الإمارة في التحول إلى مقصد دولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهيئة الفرنسية للأدوية تحذر من «آثار جانبية خطيرة» لعلاجات «كوفيد-19»
دولى
«كارثة مميتة» في بريطانيا.. شحنة أجهزة لفحص «كورونا» تحمل الفيروس نفسه
دولى
زيدان أنقذ بيل من «كورونا» الصين فهل يبيعه مع رودريغيز هذه المرة؟
رياضة عالمية
ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
«صحة الموقتة» تحذر من ظاهرة رمي القفازات والكمامات الطبية على الطرقات
ليبيا
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
شركة نوفارتس: علاج الملاريا أكبر أمل في مواجهة «كورونا»
طب وصحة
زبون سخي يمنح موظفي المطعم 10 آلاف دولار بقشيشا
منوعات
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إصابة طبيب التقى بوتين بـ«كورونا».. وفحوص الرئيس الروسي «طبيعية»