«مجموعة العشرين» تتعهد بدعم الأسواق الناشئة في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 08:25 مساء
اجتماع سابق لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية بمجموعة العشرين (أرشيفية: الإنترنت)

تعهد وزراء مالية وحكّام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين، الثلاثاء، باتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد العالمي ومعالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام للدول ذات الدخل المنخفض في مواجهة جائحة «كورونا».

ورحب المشاركون أيضا بـ«استعداد مجموعة البنك الدولي تقديم دعم مالي يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر الخمسة عشر القادمة لدعم الدول الأعضاء»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الدول المشاركة بحثت أيضا «استخدام جميع مواردها المتاحة وبحث أي تدابير إضافية تدعو الحاجة إليها من أجل دعم الأسواق الناشئة والدول النامية (..) ويشمل ذلك دعم الاستقرار المالي وتذليل القيود على السيولة».

تعهدات
وكان قادة دول المجموعة تعهّدوا، الخميس، الفائت خلال قمّة طارئة عبر الفيديو التزامهم مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجدّ بجبهة موحدة وضخّ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، للحدّ من تبعات الإجراءات المتّخذة لاحتواء الوباء، في وقت يلوح فيه في الأفق شبح ركود اقتصادي عالمي.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب اتّفقا خلال محادثة هاتفية الإثنين على «العمل بشكل وثيق خلال قمة مجموعة العشرين» لمكافحة وباء «كوفيد-19» ومعالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحّي والتباعد الاجتماعي ومنع السفر، التي اتّخذت للحدّ من تفّشي الوباء.

ومن جانبها، أكدت كريستينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في اجتماع الثلاثاء: «نرحب بالإجراءات الحاسمة التي اتخذها الكثير منكم لحماية الناس والاقتصاد من كوفيد-19، ما أدى إلى خفض التقلبات في الأسواق المالية في الأيام الأخيرة».

توقعات سلبية
ولكنها أشارت: «نبقى قلقين للغاية إزاء التوقعات السلبية للنمو العالمي في العام 2020، خصوصا الضغط الذي سيتسبب به التراجع على الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض».

وأجرى وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين أيضا اجتماعا افتراضيا استثنائيا، الإثنين، بينما يقومون بتقييم آثار هذه الأزمة على التجارة العالمية.

وقال الوزراء في بيان إنهم يعملون على «ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات الأساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة مواطنينا». وأكد الوزراء «لن نتوانى أبدًا عن مكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر».

ما مجموعة العشرين؟
مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمةً وناميةً. وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعةً، نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية. ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وتضم مجموعة العشرين: الولايات المتحدة، وتركيا، وكندا، والمكسيك، والبرازيل، والأرجنتين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وجنوب أفريقيا، والسعودية، وروسيا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي، وذلك وفق موقع «سي إن إن بالعربية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيدان أنقذ بيل من «كورونا» الصين فهل يبيعه مع رودريغيز هذه المرة؟
رياضة عالمية
ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
«صحة الموقتة» تحذر من ظاهرة رمي القفازات والكمامات الطبية على الطرقات
ليبيا
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
شركة نوفارتس: علاج الملاريا أكبر أمل في مواجهة «كورونا»
طب وصحة
زبون سخي يمنح موظفي المطعم 10 آلاف دولار بقشيشا
منوعات
تونس تكرّم أول طبيبة في المغرب العربي بطباعة عملة نقدية جديدة تحمل صورتها
دولى
السفير الأميركي يوجه «رسالة مفتوحة» للقيادة السياسية والعسكرية والشعب في ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بدائل «منزلية» للأقنعة الطبية