الإنتاج الصناعي في اليابان يسجل ارتفاعا طفيفا مفاجئا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 08:14 مساء

سجّل الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعاً طفيفاً في فبراير (+0.4% خلال شهر) لكن انهياره قد يكون حاداً في مارس بسبب الآثار الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، وفق بيانات أولية نُشرت الثلاثاء.

وتباطأ النشاط في المصانع اليابانية مقارنة بيناير الماضي الذي سجّل خلاله الإنتاج ارتفاعاً بنسبة 1%. لكن الخبراء الاقتصاديين في وكالة «بلومبرغ» كانوا يتوقعون أن يبقى على حاله في فبراير، وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة فإن ارتفاع الإنتاج الصناعي الشهر الفائت ناجم خصوصاً عن قطاعي الإلكترونيات والكيمياء، فيما تراجع النشاط في قطاع صناعة السيارات والنقل والأدوات الآلية.

وسجّلت عمليات تسليم المنتجات المصنعة ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال شهر، بينما تراجعت مخزونات المصانع بنسبة 2%، وفي استطلاع أجرته الوزارة، توقعت الشركات الصناعية اليابانية تراجعاً ملحوظاً في إنتاجها بنسبة 5.3% في مارس، في سياق اقتصادي عالمي حرج بسبب وباء «كوفيد-19».

ويُفترض أن تظهر على الصناعة اليابانية خصوصاً على قطاعي السيارات والإلكترونيات، آثار عزل مناطق بكاملها في أوروبا وأميركا الشمالية ما تسبب بشلل في النشاط الاقتصادي.

وأرغم انهيار الطلب على السيارات الشركات المصنعة اليابانية مثل تويوتا ونيسان وهوندا، على تعليق إنتاجها جزئياً في اليابان أيضاً في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى توقف العمل في مصانعها سابقاً في أوروبا وأميركا الشمالية، وبحسب استطلاع الوزارة، تأمل الشركات المصنعة اليابانية حتى الآن في تسجيل ارتفاع واضح في الإنتاج في أبريل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيدان أنقذ بيل من «كورونا» الصين فهل يبيعه مع رودريغيز هذه المرة؟
رياضة عالمية
ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
«صحة الموقتة» تحذر من ظاهرة رمي القفازات والكمامات الطبية على الطرقات
ليبيا
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
شركة نوفارتس: علاج الملاريا أكبر أمل في مواجهة «كورونا»
طب وصحة
زبون سخي يمنح موظفي المطعم 10 آلاف دولار بقشيشا
منوعات
تونس تكرّم أول طبيبة في المغرب العربي بطباعة عملة نقدية جديدة تحمل صورتها
دولى
السفير الأميركي يوجه «رسالة مفتوحة» للقيادة السياسية والعسكرية والشعب في ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بدائل «منزلية» للأقنعة الطبية