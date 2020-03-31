«ستاندرد تشارترد»: الطلب على النفط سينخفض بأكثر من 18 مليون برميل في أبريل المقبل

رجحت مؤسسة «ستاندرد تشارترد» أن إجراءات العزل العام العالمية غير المسبوقة للوقاية من فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا» المستجد، ستخفض الطلب على النفط في أبريل المقبل بمقدار قياسي يصل إلى نحو 18.5 مليون برميل يوميا.

ولفتت مؤسسة «ستاندرد تشارترد» إلى أنه يتوقع «انخفاض الطلب السنوي على النفط في 2020 بمقدار 5.43 مليون برميل يوميا في المتوسط».

وأشارت مؤسسة «ستاندرد تشارترد» للخدمات المصرفية والمالية إلى أن «التقديرات الحالية للإمدادات تشير إلى فائض قدره 21.8 مليون برميل يوميا في أبريل المقبل».

ورأت المؤسسة المالية أن «احتياطي قدرات التخزين العالمية قد يمتلئ بحلول منتصف مايو، يتوقع فائضا نفطيا آخر بواقع 19.5 مليون برميل يوميا في مايو، و13.7 مليون برميل يوميا في يونيو».

وفي السياق ذاته رجحت عملاق صناعة النفط شركة «رويال داتش شل» أن تشطب قيمة أصول بما يصل إلى 800 مليون دولار في الربع الأول من 2020 عقب انخفاض أسعار النفط مما تسبب في تباطؤ عمليات شركة الطاقة العملاقة.

وفي تحديث قبل إعلان نتائج الربع الأول، قالت الشركة «إنه نتيجة فيروس كورونا فإنها شهدت وتتوقع ضبابية كبيرة بشأن أسعار النفط والغاز والطلب عليهما»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وخفضت شركة شل توقعاتها لأسعار النفط والغاز للعام 2020، مما أدى إلى مخصص خفض قيمة بعد حساب الضرائب في نطاق بين 400 و800 مليون دولار.

ويتوقع أن ينزل إنتاج شل النفطي بنسبة 4.5% مقارنة بالربع الأخير من العام 2019، بينما من المقرر أن تنخفض أحجام الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.3%.