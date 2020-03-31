«ستاندرد تشارترد»: الطلب على النفط سينخفض بأكثر من 18 مليون برميل في أبريل المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 03:21 مساء

رجحت مؤسسة «ستاندرد تشارترد» أن إجراءات العزل العام العالمية غير المسبوقة للوقاية من فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا» المستجد، ستخفض الطلب على النفط في أبريل المقبل بمقدار قياسي يصل إلى نحو 18.5 مليون برميل يوميا.

ولفتت مؤسسة «ستاندرد تشارترد» إلى أنه يتوقع «انخفاض الطلب السنوي على النفط في 2020 بمقدار 5.43 مليون برميل يوميا في المتوسط».

وأشارت مؤسسة «ستاندرد تشارترد» للخدمات المصرفية والمالية إلى أن «التقديرات الحالية للإمدادات تشير إلى فائض قدره 21.8 مليون برميل يوميا في أبريل المقبل».

ورأت المؤسسة المالية أن «احتياطي قدرات التخزين العالمية قد يمتلئ بحلول منتصف مايو، يتوقع فائضا نفطيا آخر بواقع 19.5 مليون برميل يوميا في مايو، و13.7 مليون برميل يوميا في يونيو».

وفي السياق ذاته رجحت عملاق صناعة النفط شركة «رويال داتش شل» أن تشطب قيمة أصول بما يصل إلى 800 مليون دولار في الربع الأول من 2020 عقب انخفاض أسعار النفط مما تسبب في تباطؤ عمليات شركة الطاقة العملاقة.

وفي تحديث قبل إعلان نتائج الربع الأول، قالت الشركة «إنه نتيجة فيروس كورونا فإنها شهدت وتتوقع ضبابية كبيرة بشأن أسعار النفط والغاز والطلب عليهما»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وخفضت شركة شل توقعاتها لأسعار النفط والغاز للعام 2020، مما أدى إلى مخصص خفض قيمة بعد حساب الضرائب في نطاق بين 400 و800 مليون دولار.

ويتوقع أن ينزل إنتاج شل النفطي بنسبة 4.5% مقارنة بالربع الأخير من العام 2019، بينما من المقرر أن تنخفض أحجام الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.3%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
شركة نوفارتس: علاج الملاريا أكبر أمل في مواجهة «كورونا»
طب وصحة
زبون سخي يمنح موظفي المطعم 10 آلاف دولار بقشيشا
منوعات
تونس تكرّم أول طبيبة في المغرب العربي بطباعة عملة نقدية جديدة تحمل صورتها
دولى
السفير الأميركي يوجه «رسالة مفتوحة» للقيادة السياسية والعسكرية والشعب في ليبيا
ليبيا
«مارس».. شاهد على أبرز المواجهات لـ«فرسان المتوسط»
رياضة محلية
المسماري يعلن السيطرة على العسة والجميل ورقدالين وزلطن
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بدائل «منزلية» للأقنعة الطبية