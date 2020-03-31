«شل» تتوقع شطب قيمة أصول بمبلغ 800 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 11:25 صباحا

رجحت عملاق صناعة النفط شركة «رويال داتش شل» أن تشطب قيمة أصول بما يصل إلى 800 مليون دولار في الربع الأول من 2020 عقب انخفاض أسعار النفط مما تسبب في تباطؤ عمليات شركة الطاقة العملاقة.

وفي تحديث قبل إعلان نتائج الربع الأول، قالت الشركة «إنه نتيجة فيروس كورونا فإنها شهدت وتتوقع ضبابية كبيرة بشأن أسعار النفط والغاز والطلب عليهما»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وخفضت شركة شل توقعاتها لأسعار النفط والغاز لعام 2020 مما أدى لمخصص خفض قيمة بعد حساب الضرائب في نطاق بين 400 و800 مليون دولار.

ويتوقع أن ينزل إنتاج شل النفطي بنسبة 4.5% مقارنة بالربع الأخير من العام 2019، بينما من المقرر أن تنخفض أحجام الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.3%.

وفي السياق ذاته بحث أمس الاثنين الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب هاتفيًّا، الإثنين، إمكانية التعاون في مكافحة فيروس «كورونا المستجد» وإجراء مشاورات حول النفط، على ما أعلن الكرملين.

وقال الكرملين في بيان موجز إن الرئيسين عبرا عن «قلقهما الكبير حيال مدى انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم»، وفق «فرانس برس». وقال ترامب في وقت سابق إنه سيبدي اعتراضه خلال المكالمة على حرب أسعار النفط بين روسيا والسعودية التي «تضر» بقطاع الطاقة الأميركي.

وحذّر ترامب في تصريح إلى تلفزيون «فوكس نيوز»: «لا نريد قطاعًا صناعيًّا ميتًا». وتابع الرئيس الأميركي: «لم أتوقع قطّ أن أقول إننا نحتاج ربما زيادة (أسعار) النفط، لكننا نحتاج فعلًا إلى ذلك». وقال الكرملين إنه تم الاتفاق على إجراء «نقاشات روسية - أميركية حول الموضوع بين وزيري الطاقة». وأضاف بيان الكرملين أنه «تمت مناقشة إمكان قيام تعاون وثيق بين البلدين».

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