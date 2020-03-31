ارتفاع الدولار واستقرار الين مع استمرار تفشي وباء كورونا

أوراق بنكنوت من الدولارات. (أرشيفية رويترز)

ارتفع سعر الدولار مقابل الين الياباني في أسواق اليوم الثلاثاء نتيجة تدافع المستثمرين والشركات اليابانية لتغطية النقص في العملة الأميركية قبل نهاية السنة المالية للبلاد.

غير أن المعنويات ظلت هشة مع تفاقم أزمة فيروس كورونا عالميا، فقد زاد الدولار 0.45% إلى 108.31 ين ، حسب وكالة «رويترز».

واستقر اليوان الصيني بعد أن أظهر مسح رئيسي أن أنشطة التصنيع عاودت النمو في مارس، لكن المستثمرين ظلوا يتشككون في هذا الارتفاع بالنظر إلى أن العديد من الشركات ما زالت تواجه صعوبات لاستئناف العمليات بعد الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا؟

وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو إذ استمر خفض تصنيف البلاد في الضغط على العملة البريطانية، مما يبرز الضغوط الواقعة على المالية العامة من الحاجة الماسة إلى إجراءات مالية كبيرة.

وفي السوق الداخلية، استقر اليوان دون تغير يذكر عند 7.0888 مقابل الدولار.

وتراجع اليورو 0.22% إلى 1.1017 دولار. ويتأهب المتعاملون لبيانات من المتوقع أن تظهر ارتفاعا في معدل البطالة بألمانيا مع معاناة الاقتصاد العالمي جراء جائحة فيروس كورونا.

وتراجع الاسترليني 0.68% إلى 1.2334 دولار،. ومقابل اليورو، انخفضت العملة البريطانية 0.5% إلى 89.30 بنس.

ويظل الاسترليني يتعرض لضغوط بعد أن خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي البريطاني الجمعة الماضي، قائلة إن مستويات الدين ستقفز مع تكثيف بريطانيا للإنفاق لتعويض شبه توقف للاقتصاد.