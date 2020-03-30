مستشار بالبيت الأبيض يقول إن «الدولة الأميركية» يمكن أن تتملك حصصا في شركات الطيران

رجح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كادلو، أن الدولة الأميركية يمكن أن تتملك حصصًا في شركات الطيران مقابل دعم هذه المؤسسات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس «كورونا»، وصرح كادلو لمحطة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية بأنه «مقابل الإعانات التي تطالب بها شركات الطيران، لا أرى ما يمنع المساهمين الأميركيين من تملك حصة في رأس المال».

وبحسب مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فإن الحكومة الفدرالية ستحصل مقابل المساعدات التي ستقدمها لشركات الطيران على «سندات يمكن تحويلها إلى أسهم» وهو ما أكده وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بقوله إن «هذا الخيار مطروح».

وصرح الوزير ستيفن منوتشين لشبكة «سي بي إس» الأميركية بأن «هذه الشركات بعضها جيد جدًا ويحتاج فقط للسيولة وسيحصل على قروض، وقد يحتاج البعض الآخر إلى مساعدة أكبر ويمكن أن نحصل في مقابل المساعدة على سندات أو حصص»، وتلحظ خطة المساعدة الضخمة التي أقرها الكونغرس الأميركي نحو 50 مليار دولار لشركات الطيران، نصف هذا المبلغ على شكل قروض مضمونة، والنصف الآخر على شكل إعانات مباشرة.

وتطالب «بوينغ» وشركات الطيران الأميركية بخطة إنقاذ غير مسبوقة، متحصنة بالدور الفاعل الذي تؤديه في دوران عجلة الاقتصاد الأميركي والمخاطر الاجتماعية التي قد تنجم عن أي إفلاس محتمل في هذا القطاع، والطيران من القطاعات الأكثر تضررًا من «كوفيد-19»، وقد تم تعليق غالبية الرحلات الخارجية العابرة للمحيط الأطلسي، فيما توقف ما بين 40 و70% من الرحلات الجوية الداخلية.

وتأتي خطة الحكومة الفدرالية للإنقاذ بعد نمو على مدى عشر سنوات لقطاع الطيران حقق خلالها أرباحًا بمليارات الدولارات، وبناء على التجارب الماضية، يطالب كثير، خاصة في الحزب الديمقراطي، بإرفاق أية خطة مساعدة بشروط وبحصص في رأسمال هذه الشركات.