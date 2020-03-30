أوروبا تقر حزمة اقتصادية بقيمة 40 مليار دولار لمواجهة آثار «كورونا»

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقره في بروكسل (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، الیوم الإثنین، تشریعًا بحزمة اقتصادیة جدیدة بمقدار 37 ملیار یورو (نحو 40 ملیار دولار أميركي) لمساعدة دول التكتل على التعافي من الأضرار الاقتصادیة التي ستنتج عن فیروس «كورونا».

ووفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أصدر مجلس وزراء الاتحاد تشریعًا بإعطاء الضوء الأخضر لمبادرة الاستجابة لفیروس «كورونا»، التي ستمكن الدول الأعضاء من الوصول إلى تمویل قدره 37 ملیار یورو للمساھمة في تجاوز الآثار الاقتصادیة لـ«كورونا».

وقال الاتحاد الأوروبي في بیان إن الحزمة «تغطي جھود إنقاذ الأرواح وحمایة المواطنین». ویدخل ھذا القانون حیز النفاذ في الأول من أبریل المقبل.

كانت رئیسة المفوضیة الأوروبیة، أورسولا فون دیرلاين، اقترحت، الأسبوع الماضي، مبادرة استثماریة لمكافحة تفشي «كورونا» في أوروبا.