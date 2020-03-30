أوروبا تقر حزمة اقتصادية بقيمة 40 مليار دولار لمواجهة آثار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 05:54 مساء
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقره في بروكسل (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، الیوم الإثنین، تشریعًا بحزمة اقتصادیة جدیدة بمقدار 37 ملیار یورو (نحو 40 ملیار دولار أميركي) لمساعدة دول التكتل على التعافي من الأضرار الاقتصادیة التي ستنتج عن فیروس «كورونا».

ووفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أصدر مجلس وزراء الاتحاد تشریعًا بإعطاء الضوء الأخضر لمبادرة الاستجابة لفیروس «كورونا»، التي ستمكن الدول الأعضاء من الوصول إلى تمویل قدره 37 ملیار یورو للمساھمة في تجاوز الآثار الاقتصادیة لـ«كورونا».

وقال الاتحاد الأوروبي في بیان إن الحزمة «تغطي جھود إنقاذ الأرواح وحمایة المواطنین». ویدخل ھذا القانون حیز النفاذ في الأول من أبریل المقبل.

كانت رئیسة المفوضیة الأوروبیة، أورسولا فون دیرلاين، اقترحت، الأسبوع الماضي، مبادرة استثماریة لمكافحة تفشي «كورونا» في أوروبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

آخر مستجدات كورونا.. أميركا تفخر بقدرتها على هزيمة الفيروس ونهب في إيطاليا ...
دولى
رئيس الوزراء التشيكي ينصح ترامب بإلزام ارتداء الكمامات للحد من تفشي «كورونا»
دولى
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
«كورونا» يكشف أسرار بيرلو مع برشلونة
رياضة عالمية
صدمة في أميركا .. وفاة أول رضيع أصيب بـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
توم هانكس يعود إلى أميركا بعد شفائه من فيروس كورونا
ثقافة وفن
«المعطف الأبيض» يقود الحرب على محور «كورونا»
ليبيا
تدمير صاروخ بالستي في سماء الرياض اعترضته القوات السعودية
عربى
وفاة أول أميرة في العالم بفيروس «كورونا»
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»