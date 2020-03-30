استقرار الدولار وتراجع اليورو والإسترليني بالسوق الموازية

استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين.

وحافظت العملة الأميركية على مستوى 4.92 دينار الذي اختتم تداولات أمس الأحد، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». في المقابل، تراجع اليورو إلى 5.32 دينار مقابل 5.40 دينار بفارق 8 قروش، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.97 دينار مقابل 6 دنانير أمس بفارق 3 قروش.

وكان التراجع أيضًا من نصيب الليرة التركية التي سجلت 0.75 دينار مقارنة بـ0.77 دينار أمس، بفارق قرشين، فيما استقر الدينار التونسي عند 1.70 دينار في السوق الموازية.