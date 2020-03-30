تأجيل معرض «ديترويت» للسيارات إلى يونيو 2021

قررت الهيئة المنظمة لمعرض «ديترويت» للسيارات تأجيل معرض السيارات الدولي السنوي لأميركا الشمالية، الذي يستغله مصنعو السيارات في أنحاء العالم عادة لكشف النقاب عن سيارات جديدة، إلى يونيو 2021.

ولفت منظمو المعرض إلى أنه من المنتظر أن تحوِّل وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية مكان المعرض إلى مستشفى ميداني، مع تصاعد أعداد المصابين بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، وفقًا لقناة «سكاي نيوز».

وتجتذب المناسبة آلاف الصحفيين المتخصصين في صناعة السيارات، وكان المعرض يعقد في يناير حتى العام الماضي حين نُـقل موعده إلى يونيو.

واضطر صناع السيارات لوقف معظم عمليات الإنتاج في الولايات المتحدة موقتًا خلال الأسابيع الأخيرة، كما اتخذوا خطوات كبيرة لخفض التكاليف وتدابير ائتمانية في ظل تهاوي المبيعات.

ووفق آخر الإحصاءات، يقترب عدد المصابين بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة من 124 ألف حالة، في حين تجاوز عدد الوفيات 2200 شخص.