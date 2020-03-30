أسعار الذهب تهبط مع تفضيل المستثمرين السيولة النقدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 12:48 مساء

انخفضت أسعار الذهب الاثنين، إذ طغى تدافع صوب السيولة لتغطية خسائر في الأسهم على إجراءات اتخذتها البنوك المركزية العالمية لاحتواء التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد.

وقال كبير محللي السوق لدى «سي إم.سي ماركتس»، مايكل مكارثي، الاثنين، «كلما تفاقم الموقف تعززت الصلة بين الأسهم والذهب، بسبب أنه إذا حدث المزيد من التدهور الاقتصادي فإنه سيدفع الذهب للهبوط مع أسواق الأسهم».

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1612.60 دولار للأوقية بعد أن نزل 0.7% يوم الجمعة. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6% إلى 1643.70 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.7% إلى 2253.74 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 3.5% إلى 715.36 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 4.2% إلى 13.86 دولار، وتراجعت الأسهم الآسيوية، وتلقت أسعار النفط ضربة أخرى بفعل مخاوف من أن الإغلاق المرتبط بالتفشي قد يستمر أشهرا.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن الوباء دفع بالفعل الاقتصاد العالمي صوب الركود، وإنه يجب على الدول الاستجابة بإنفاق «ضخم للغاية» لتجنب سلسلة من عمليات الإفلاس والتخلف عن سداد الدين بالأسواق الناشئة.

ومما ضغط على الذهب أيضا توقف تراجع الدولار، والذي تزامن مع عزوف أوسع نطاقا عن المخاطر، بعد أن ارتفعت العملة الأميركية في ظل تدافع على السيولة ثم تراجعت بعد أن دشنت البنوك المركزية إجراءات غير مسبوقة على صعيد السيولة.

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