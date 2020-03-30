كورونا يدفع الأسهم الأوروبية للتراجع مجددا.. وعدة بنوك تجمد توزيع الأرباح

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 11:24 صباحا
متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت، (أرشيفية: رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي مع تزايد المخاوف المتعلقة بالضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا المستجد المتفشي في القارة الأوروبية.

كما تأثرت الأسواق بتمديد عدة دول عزلا شبه كلي للحد من انتشار المرض. وقد هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، وتصدرت أسهم الطاقة والصناعات والسفر والترفيه قائمة القطاعات المتراجعة، وفق وكالة رويترز.

تجميد توزيع الأرباح
وتراجع القطاع المصرفي 2.5% مرة أخرى، لتتجاوز خسائره الشهرية 28%. وكانت بنوك: «أوني كريديت» و«آي إن جي» و«إيه.بي.إن امرو» ضمن أول مجموعة من البنوك تمتثل لمناشدة البنك المركزي الأوروبي بتجميد توزيع الأرباح في محاولة لتعزيز الائتمان.

وفي مؤشر جديد على تأثر الشركات بالوباء، تراجع سهم مجموعة «إيه.بي.بي» السويسرية الهندسية 7.5% بعد إصدار تحذير يتعلق بالأرباح وقولها إن جميع أنشطتها ستعاني في الربع الأول من العام الجاري.

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