شركة «أديداس» توقف دفع إيجارات متاجرها

أجبر انتشار فيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد، شركة «أديداس» الألمانية لصناعة الملابس والمعدات الرياضية، تعليق دفع إيجارات متاجرها التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب انتشار الفيروس.

وقالت الشركة ومقرها في ولاية «بافاريا» الأحد إنها «تعلق موقتا دفع الإيجارات على غرار الكثير من الشركات الأخرى»، مشيرة إلى أنها تأثرت بـ«شكل كبير بانهيار مبيعاتها في الصين وإغلاق متاجرها على نطاق واسع».

من جانبه دعا وزير المال الألماني اولاف شولتس الشركة إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات غير مدروسة، وقال شولتس لمجلة «بيلد»،من «المزعج جدا رؤية شركات كبيرة تكتفي بإعلان وقف دفع الإيجارات، داعيا الشركة إلى التواصل مع المالكين لإيجاد حلول.

وتأثرت شركة «أديداس» للمستلزمات الرياضية التي حققت أرباحا صافية قدرها 2.2 مليار دولار العام 2019، وأتى الإعلان في وقت كشفت فيه الحكومة الألمانية عن خطة إنقاذ واسعة تهدف إلى حماية الشركات والوظائف من عواقب الوباء الاقتصادية.

وتنص الخطة على حماية موقتة للمستأجرين من الطرد من منازلهم أو شركاتهم في حال واجهوا صعوبات مالية بسبب إجراءات مكافحة الفيروس، لكن وزيرة العدل، كريستين لانبريخت، حذرت رؤساء الشركات من مغبة استغلال هذا الوضع، قائلة «من غير المقبول أن تتوقف شركات تتمتع بوضع مالي متين عن دفع إيجاراتها».

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن شركات أخرى منافسة لـ«أديداس» مثل «بوما» تنوي أيضا وقف دفع الإيجارات فضلا عن شركات بيع أجهزة إلكترونية مثل «اساترن» و«ميديا ماركت».