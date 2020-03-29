الهند: الرياض طمأنت نيودلهي بعدم تعطل إمدادات غاز البترول المسال

قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان. (الإنترنت)

قال وزير النفط الهندي، دارميندرا برادان، إنه بحث التطورات في سوق النفط العالمية مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ومع الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر حيث تناولت المباحثات أيضا عدم تعطل إمدادات غاز البترول المسال إلى الهند.

وقال الوزير دارميندرا برادان على «تويتر»، الأحد «الأمير عبد العزيز طمأن بأن هناك إمدادات من غاز البترول المسال في الأيام المقبلة لدعم حاجاتنا المحلية».

وكانت شركتا تكرير هنديتان أعلنتا الجمعة الماضية حالة القوة القاهرة في مشتريات الخام من الشرق الأوسط عقب تهاوي الطلب على الوقود بسبب إغلاق عام على مستوى البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا ونظرا لامتلاء خزانات الشركتين، حسبما قالته مصادر لـ«رويترز».

ولا تزال حرب أسعار النفط التي تشهدها الأسواق العالمية مستمرة، بل ولا توجد حتى اللحظة، أي بوادر لإنفراج في الأزمة، كي يتوصل طرفا الحرب، السعودية وأوبك من جهة وروسيا من جهة أخرى، لاتفاق حول حجم الإنتاج، حسب تقرير لـ «سي إن إن».

فقد علق مصدر في وزارة الطاقة السعودية، على تقارير تتحدث عن وجود تواصل بين السعودية وروسيا حول هذه الأزمة، قائلا: «ليس هناك أي تواصل بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، ووزير الطاقة الروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك، وأنه لا يوجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويعني دخول شهر أبريل دون اتفاق بين مجموعة أوبك وروسيا، أو ما يُعرف بـ«أوبك +»، إغراق الأسواق بكميات أكبر من النفط الذي وصلت أسعاره خلال الأيام الماضية إلى نحو 26 دولارا للبرميل، متأثرا بتقارير وتوقع استمرار الخلاف وحركة إغراق الأسواق المتوقعة.