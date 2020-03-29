كوريا الجنوبية تصدر معدات فحص «كورونا» للولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 07:43 مساء
نموذج لأجهزة فحص فيروس «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد 27 مارس 2020 . (فرانس برس)

كشف مسؤولون كوريون جنوبيون أنه جرى منح الضوء الأخضر إلى ثلاث شركات كورية جنوبية مصنعة لمعدات فحص فيروس كورونا المستجد لتصدير أجهزتها إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الشركات التي لم تسمها، حازت على موافقة مسبقة تحت بند الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بما يسمح ببيع المنتجات فيها، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، وتصل المعدات الكورية وسط اتهامات للحكومة الأميركية بضعف استجابتها للأزمة  بعدم القيام بالتجهيزات اللازمة، حيث الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة هي الأعلى في العالم.

وسبق لرئيس كوريا الجنوبية أن قال مطلع هذا الأسبوع إن نظيره الأميركي دونالد ترامب طلب أجهزة الفحص تلك على الرغم من أن البيت الأبيض لم يؤكد الطلب، لافتًا إلى أن الرئيس الأميركي ترامب تعهد بمساعدة المصنعين الكوريين الجنوبيين في الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

وكشف مصنّع كوري جنوبي لأجهزة الفحص لـ«فرانس برس» هذا الأسبوع أنهم يجرون 350 ألف فحص يوميا وهو ما يعادل تقريبا عدد الفحوصات التي أجريت منذ اكتشاف الوباء، على أن تتم زيادة الإنتاجية اليومية لنحو مليون الشهر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يكشف أسرار بيرلو مع برشلونة
رياضة عالمية
صدمة في أميركا .. وفاة أول رضيع أصيب بـ«كورونا»
طب وصحة
توم هانكس يعود إلى أميركا بعد شفائه من فيروس كورونا
ثقافة وفن
«المعطف الأبيض» يقود الحرب على محور «كورونا»
ليبيا
تدمير صاروخ بالستي في سماء الرياض اعترضته القوات السعودية
عربى
وفاة أول أميرة في العالم بفيروس «كورونا»
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا»
ليبيا
زبون سخي يمنح موظفي المطعم 10 آلاف دولار بقشيشا
منوعات
تشاد تصعد حربها ضد «بوكو حرام» بعد مقتل قرابة 100 جندي
دولى
تونس تكرّم أول طبيبة في المغرب العربي بطباعة عملة نقدية جديدة تحمل صورتها
دولى
خطأ «غير مقصود» يثير تعاطف الإيطاليين مع الرئيس ماتاريلا
منوعات
السفير الأميركي يوجه «رسالة مفتوحة» للقيادة السياسية والعسكرية والشعب في ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مصانع أرماني تتحول للإنتاج الطبي لمواجهة فيروس كرونا