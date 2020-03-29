كوريا الجنوبية تصدر معدات فحص «كورونا» للولايات المتحدة

نموذج لأجهزة فحص فيروس «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد 27 مارس 2020 . (فرانس برس)

كشف مسؤولون كوريون جنوبيون أنه جرى منح الضوء الأخضر إلى ثلاث شركات كورية جنوبية مصنعة لمعدات فحص فيروس كورونا المستجد لتصدير أجهزتها إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الشركات التي لم تسمها، حازت على موافقة مسبقة تحت بند الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بما يسمح ببيع المنتجات فيها، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، وتصل المعدات الكورية وسط اتهامات للحكومة الأميركية بضعف استجابتها للأزمة بعدم القيام بالتجهيزات اللازمة، حيث الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة هي الأعلى في العالم.

وسبق لرئيس كوريا الجنوبية أن قال مطلع هذا الأسبوع إن نظيره الأميركي دونالد ترامب طلب أجهزة الفحص تلك على الرغم من أن البيت الأبيض لم يؤكد الطلب، لافتًا إلى أن الرئيس الأميركي ترامب تعهد بمساعدة المصنعين الكوريين الجنوبيين في الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

وكشف مصنّع كوري جنوبي لأجهزة الفحص لـ«فرانس برس» هذا الأسبوع أنهم يجرون 350 ألف فحص يوميا وهو ما يعادل تقريبا عدد الفحوصات التي أجريت منذ اكتشاف الوباء، على أن تتم زيادة الإنتاجية اليومية لنحو مليون الشهر المقبل.