الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 250 مليون يورو لمواجهة آثار «كورونا»

رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ 24 يناير 2019(فرانس برس)

قال سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، باتريس برجميني، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن الاتحاد الأوروبي منح تونس مساعدات بقيمة 250 مليون يورو لمساعدتها على مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا.

وتكافح تونس التي تعاني من بنية صحية ضعيفة لمنع تفشي فيروس كورونا بعد أن بلغ عدد حالات الإصابة حتى الآن 227 حالة إضافة إلى ست حالات وفاة، وفق وكالة «رويترز». وكان رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ قال الأسبوع الماضي إن الحكومة خصصت 850 مليون يورو لمواجهة آثار الفيروس اقتصاديا واجتماعيا تتضمن حزمة مساعدات للفئات الفقيرة وللشركات أيضا.

اقرأ أيضا: حكومة تونس تعد بتوفير 850 مليون دولار لمواجهة كورونا

وقال وزير المالية، نزار يعيش، إن صندوق النقد سيعطي تونس 400 مليون دولار مخصصة لأزمة كورونا. وتتوقع تونس ركودا اقتصاديا بسبب أزمة كورونا، مما دفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس من 6.75%. وقال الفخفاخ إن الحكومة خفضت توقعات النمو من 2.7% إلى 1% هذا العام، وذلك إلى حد ما بسبب أزمة فيروس «كورونا».