مجلس النواب الأميركي يقر خطة النهوض الاقتصادي التاريخية

مجلس النواب الأميركي (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مجلس النواب الأميركي، الجمعة، خطة المساعدة التاريخية الهادفة إلى تجنيب غرق الولايات المتحدة في انكماش طويل، بتأثير من فيروس «كورونا» المستجد والبالغة قيمتها تريليوني دولار، على أن يجري تصويت نهائي عليها ظهرا.

وعاد أعضاء المجلس، الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، إلى واشنطن خصيصا للتصويت على هذه الإجراءات، التي يبلغ مجموع قيمتها 2200 مليار دولار، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولا يزال يتعين أن يصادق عليها الرئيس دونالد ترامب، لكي تدخل حيز التنفيذ.

وكان مجلس الشيوخ وافق على الخطة بإجماع أعضائه الـ96 ليل الأربعاء الخميس.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لزملائها «إن أمتنا تواجه حالة طوارئ صحية ذات أبعاد تاريخية ناجمة عن وباء كورونا المستجد، أسوأ وباء منذ أكثر من مئة عام».

من جهته قال النائب الجمهوري كيفن ماكارثي: «نحن نضع أسس انتعاش اقتصادي سريع»، فيما رحب آخرون بالخطة باعتبارها تساعد العمال والشركات الصغيرة.

وتلحظ الخطة خصوصا إرسال شيك بقيمة 1200 دولار إلى عدد كبير من الأميركيين، ونحو 400 مليار دولار من المساعدات للشركات الصغيرة، إضافة إلى 500 مليار للشركات الكبرى التي ستخضع لإشراف مراقب عام، فضلا عن مئة مليار دولار للمستشفيات و30 مليارا لتمويل الأبحاث الهادفة إلى إيجاد لقاح وعلاجات لـ«كوفيد-19».

ووجهت تعليمات إلى أعضاء المجلس لتجنب انتشار الفيروس عبر تدابير وقائية، خصوصا أن الولايات المتحدة باتت الخميس أول بلد متضرر به، مع رصد أكثر من 86 ألف إصابة و1300 وفاة.