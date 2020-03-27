مديرة صندوق النقد الدولي: دخلنا مرحلة ركود

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.. (فرانس برس)

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الجمعة، إن جائحة «كوفيد-19» دفعت الاقتصاد العالمي إلى ركود سيتطلب تمويلاً هائلاً لمساعدة الدول النامية.



وأوضحت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: «من الواضح أننا دخلنا في ركود، سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في العام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية»، وفق وكالة «فرانس برس». وقالت جورجييفا إنه مع «التوقف المفاجئ للاقتصاد العالمي، يقدّر الصندوق الاحتياجات المالية الإجمالية للأسواق الناشئة بـ2.5 تريليون دولار»، لكنها حذرت من أن «هذا التوقع يمثل الحد الأدنى ومتحفظ».

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وأضافت أنه يمكن للحكومات في الأسواق النامية أن تغطي جزءا كبيرا من الـ83 مليار دولار التي خسرتها في الأسابيع الأخيرة، لكنها أضافت: «من الواضح أن الموارد المحلية غير كافية وهذه الدول لها مستويات تداين عالية». وطلبت أكثر من 80 دولة، أغلبها ذات ناتج منخفض، مساعدة عاجلة من صندوق النقد الدولي. وتابعت كريستالينا جورجييفا: «نعلم أن احتياطاتها ومواردها المحلية لن تكون كافية»، وأضافت أن الصندوق يسعى إلى تعزيز استجابته «لفعل المزيد بشكل أفضل وأسرع من ذي قبل».

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إنها طلبت ترفيع موازنة الطوارئ في الصندوق التي تبلغ قيمتها الآن 50 مليار دولار. ورحبت بالخطة الاقتصادية الأميركية التي تبلغ قيمتها 2.2 ترليون دولار، واعتبرت أنها «ضرورية للغاية لاسناد أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة الانخفاض المفاجئ للأنشطة الاقتصادية».

وأضافت: «هذا مهم جدا للشعب الأميركي. وهو مهم أيضا لبقية العالم، نظرا لأهمية الولايات المتحدة». واعتبرت أن الخطة «محددة الأهداف»، لأنها تعزز قدرة النظام الصحي و«تساعد العمال وعائلاتهم على أن يكونوا محميين من الفقدان الفجائي للموارد، حتى يتمكنوا من قضاء حاجياتهم اليومية».



وتحمي الخطة أيضا الشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وهذه الأخيرة هي الأكثر عرضة للمخاطر لكنها الأكثر تشغيلاً في البلاد. وتوقعت جورجييفا حصول انتعاشة العام 2021، بشرط أن تتخذ الحكومات تدابير ملائمة ومنسّقة. وأضافت: «قد تحدث انتعاشة مهمة، لكن ذلك رهن نجاحنا في احتواء الفيروس في كل مكان ومنع تحول مشكلات السيولة إلى مشكلة جدارة ائتمانية»، أي العجز عن تسديد القروض.